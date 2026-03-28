Alejandra Garza: liderazgo femenino transformando la educación en Saltillo

Alejandra Garza, directora comercial de la Universidad Americana del Noreste (UANE), sabe que liderar en educación no se trata solo de gestionar matrículas o cumplir metas numéricas, también significa abrir puertas y crear oportunidades para miles de estudiantes que buscan transformar su futuro. Su liderazgo combina eficiencia, empatía y compromiso, reflejando cómo la educación superior puede ser un motor de transformación social. Para Alejandra, ser mujer en una posición de liderazgo en la educación superior es un ejemplo vivo de cómo los espacios que históricamente han sido inaccesibles para las mujeres comienzan a abrirse, aunque reconoce que aún hay un largo camino por recorrer. En UANE, de cinco direcciones que toman decisiones estratégicas, tres están lideradas por mujeres: ella como directora comercial, Yanneth Álvarez a cargo de la dirección de recursos humanos y Yaneiri Carrero a cargo de la dirección operativa, a quienes admira grandemente, pues además de ser mujeres en una posición de liderazgo también son mamás.

“Creo que la educación superior particularmente emula lo que pasa en la sociedad y entre más mujeres lideren la educación, también más mujeres van a liderar allá afuera en otros espacios diferentes a la educación”, señaló. El liderazgo femenino, explica, no solo se traduce en presencia, sino en la forma en que se gestionan las organizaciones: con empatía, cuidado del clima laboral y atención a las necesidades de las personas. Esta sensibilidad, asegura, aumenta la motivación y la productividad, y genera equipos más comprometidos. Además, visibilizar a mujeres en posiciones de toma de decisiones tiene un efecto directo en la sociedad: niñas y jóvenes pueden imaginarse líderes, científicas, ingenieras o directoras, inspiradas por referentes cercanos y reales. “Las niñas de hoy pueden decir ‘quiero ser presidenta’ porque ya tenemos una mujer presidenta, pero ocho de cada 10 CEO en México siguen siendo hombres. A lo mejor una niña no pensaría en ser directora de una empresa porque no tiene tantos referentes de mujeres en posiciones de liderazgo, por eso es importante que estemos ahí y que estemos de manera pública”, afirmó. El desafío, dijo, no sólo es histórico sino estructural. Las mujeres enfrentan barreras sociales y personales que a menudo frenan su acceso a roles de liderazgo como la doble carga de trabajo en la familia y en el hogar, la percepción de que deben elegir entre carrera y maternidad, o incluso cuestionamientos sobre su mérito profesional.

“Creo que como mujer me ha tocado vivir, desde siempre, en las posiciones de liderazgo como un cuestionamiento que yo no veo hacia mis compañeros hombres. Como si ser mujer y estar en una posición de liderazgo implicara que eres amiga, conocida o que no es por tu mérito, sino porque conoces a alguien. Yo me siento comprometida a demostrar por medio de mi trabajo por qué estoy donde estoy”. Y destacó que estas experiencias son oportunidades para fortalecer a otras mujeres. Por ello, su liderazgo acompaña a compañeras y estudiantes a crecer profesionalmente, alentarlas a ocupar espacios estratégicos y ayudarlas a superar dudas o limitaciones autoimpuestas por expectativas sociales. Asegura que el acompañamiento es clave para que más mujeres asuman posiciones de responsabilidad. Su meta es que UANE siga siendo una universidad donde las mujeres se desarrollen plenamente, elijan carreras por pasión y talento, y accedan a oportunidades en todas las áreas, incluyendo las STEM; históricamente subrepresentadas. Estar en el liderazgo educativo de una universidad tan relevante para Coahuila le permite a Alejandra no solo tomar decisiones estratégicas, sino impactar directamente en la vida de miles de estudiantes y en la transformación de la sociedad.

Como mujer me ha tocado vivir, desde siempre, en las posiciones de liderazgo un cuestionamiento que yo no veo hacia mis compañeros hombres”. Alejandra Garza.

Para ella, ser una mujer que mueve Saltillo desde la educación significa compromiso: con la universidad, con sus estudiantes, con las mujeres que buscan liderar y con la sociedad.