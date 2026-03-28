Coahuila: Pronostican cuatro olas de calor entre abril y mayo

El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido sobre la llegada de olas de calor durante el mes de abril, señalando que este periodo, junto con mayo, presentará la mayor probabilidad de registrar temperaturas extremas en la entidad. que rebasan los 40 grados centígrados. Las regiones con mayor riesgo identificado son el norte del Estado y la Comarca Laguna. Un ciclo de calor sin tregua. De acuerdo con los pronósticos, se prevé que durante la temporada seca, que abarca de marzo a junio, se registren aproximadamente cuatro olas de calor en el Estado.

La primera de ellas ya se vivió durante el mes de marzo, dejando registros que superaron los 40 grados en las regiones Norte y Carbonífera. La preocupación de las autoridades y la ciudadanía aumenta al considerar los antecedentes inmediatos: el año pasado, Saltillo alcanzó los 40 grados, mientras que en La Laguna, el Norte y la Región Carbonífera el termómetro llegó hasta los 45 grados centígrados. CAMBIO CLIMÁTICO Y FACTORES HUMANOS Organizaciones civiles como “Apoya tu bosque local” han manifestado su alarma ante lo que consideran un cambio drástico en el clima regional. Destacan que la temporada invernal 2025-2026 fue “casi inexistente”. Como punto de comparación, mencionaron que mientras hace 10 años Saltillo solía registrar nevadas y temperaturas de hasta -5 grados en febrero, este año se alcanzaron los 30 grados centígrados en ese mismo mes. Este fenómeno se atribuye a una combinación de factores climatológicos y acciones humanas, entre las que destacan la deforestación y el incremento de la población, la expansión de la industria y la marcada escasez de áreas verdes en las zonas urbanas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SALUD Protección Civil ya ha enlistado alertas y recomendaciones anteriores para evitar que la población sufra descompensaciones físicas, deshidratación o el fallecimiento por golpe de calor. Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse hidratada con suero, alimentarse bien y estar atentos a los pronósticos del clima. Es fundamental acudir al médico de manera inmediata si se presentan síntomas como enrojecimiento de la piel, piel muy caliente o dificultad para respirar, para prevenir consecuencias fatales durante estos meses, que se perfilan como los más calurosos del año.

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