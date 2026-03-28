Ana Siller: continuidad y liderazgo femenino en una empresa pionera

Ana Siller: continuidad y liderazgo femenino en una empresa pionera

+ Seguir en Seguir en Google
Adriana Armendáriz
por Adriana Armendáriz

Ana impulsa la evolución de Grúas San José, empresa familiar con casi 50 años de tradición. Y como tercera generación, honra el legado fundado por sus abuelos mientras fortalece su crecimiento

Saltillo
/ 28 marzo 2026
COMPARTIR

En Saltillo hay empresas que han crecido junto con la comunidad y que, con el paso del tiempo, se convierten en referencia de trabajo, confianza y servicio. Grúas San José es uno de esos nombres.

Como parte de su operación está hoy Ana Bertha Siller Alday, integrante de la tercera generación de esta empresa familiar especializada en arrastre, salvamento, depósito de vehículos y maniobras industriales de gran capacidad. Su presencia dentro de la compañía representa continuidad, pero también evolución dentro de una organización que nació hace casi cinco décadas.

Para Ana, formar parte de un negocio con tanta tradición implica orgullo y responsabilidad. Grúas San José fue fundada por sus abuelos y se trata de una de las primeras compañías de grúas en la región. Crecer dentro de ese entorno significó comprender desde muy pequeña el valor del trabajo constante y del compromiso con los clientes.

“Ser parte de la tercera generación significa honrar el legado de mis abuelos y mantener vivos los valores que construyeron la empresa”, señala.

$!En la familia, Ana ha tomado un rol fundamental de liderazgo empresarial.
En la familia, Ana ha tomado un rol fundamental de liderazgo empresarial. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

A lo largo de los años, Grúas San José ha pasado de ser un proyecto familiar a consolidarse como una empresa pionera dentro de su sector. Ese crecimiento también ha traído nuevas decisiones y retos. En ese proceso, Ana ha asumido un papel activo, impulsando el desarrollo y la expansión del negocio.

Uno de los pasos más importantes ha sido la apertura de una sucursal en Piedras Negras, Coahuila, con el objetivo de ampliar el alcance de los servicios que ofrece la empresa y atender a más clientes, siempre manteniendo la calidad y la confianza.

Más allá del crecimiento operativo, la base de la empresa sigue siendo la misma que hace casi 50 años. Para Ana, los principios que han guiado a Grúas San José se resumen en trabajo honesto, responsabilidad, respeto y cumplir siempre la palabra. Son valores que han permitido construir relaciones duraderas tanto con clientes como con colaboradores.

En algunos casos, esas relaciones incluso han trascendido generaciones.

“Hay familias que han trabajado con nosotros por muchos años. Eso habla de la confianza que se ha construido a lo largo del tiempo”, explica.

Su trayectoria en la empresa también ha significado abrirse paso en una industria que históricamente ha sido ocupada por hombres. Sin embargo, para ella la experiencia ha sido enriquecedora y ha confirmado que el liderazgo no depende del género.

“He aprendido que el liderazgo se construye con preparación, disciplina y visión”, afirma.

Esas cualidades también ha estado presente en las mujeres de su familia, quienes han sido un ejemplo constante de fortaleza y trabajo.

Desde su perspectiva, los negocios familiares tienen además una responsabilidad directa con la comunidad donde nacieron. Si una empresa crece gracias a la confianza de su entorno, también debe responder con integridad, generación de empleo y compromiso con el desarrollo de la región.

Me motiva el trabajo de mis abuelos y de mi mamá, y asegurar que el legado continúe generando empleo, oportunidades y desarrollo para futuras generaciones”. Ana Siller

En ese sentido, el liderazgo femenino dentro de una empresa familiar representa para ella respeto a la historia y que al mismo tiempo impulse nuevas ideas y oportunidades de crecimiento.

$!Ana impulsa liderazgo con preparación, disciplina y visión.
Ana impulsa liderazgo con preparación, disciplina y visión. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

Y en lo personal, su motivación principal es honrar el esfuerzo de quienes comenzaron el camino.

“Me motiva el trabajo de mis abuelos y de mi mamá, y asegurar que el legado continúe generando empleo, oportunidades y desarrollo para futuras generaciones”, comparte.

Para las mujeres que hoy comienzan a abrirse camino en distintos sectores, su consejo se basa en confiar en su preparación y en su capacidad.

Mujeres que mueven Saltillo tiene un significado muy concreto y a la vez literal para Ana. Habla de impulsar cambios, proyectos y comunidades y remata: “seguimos moviendo vehículos, historias y el legado familiar de Grúas San José, demostrando que las mujeres también lideramos con impacto y visión”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Empresas
personajes
Localizaciones
Saltillo
Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Temperaturas superiores a los 40 grados centígrados pronostica el Servicio Meteorológico Nacional en La Laguna y Región Norte de Coahuila.

Coahuila: Pronostican cuatro olas de calor entre abril y mayo
Arroja estadística que han aumentado los egresados en carreras con menor porcentaje de colocación laboral.

Coahuila: Cae porcentaje de egresados de UAdeC que se colocan en mercado laboral en primer año
Señalan que algunas acciones de seguridad no se aplican contra todos los internos del penal.

Denuncian autogobierno, visitas bajo tensión y favoritismo en el Cefereso 18 de Ramos Arizpe

Declaración de guerra

Declaración de guerra
true

La clase política de México no tiene clase
true

POLITICÓN: Los mejores alcaldes de Mitofsky: Saltillo, Acuña y Piedras Negras en el ‘top 20’
En el área de oncohematología para el tratamiento de leucemia y mejorar la atención oncológica pediátrica.

Suscriben convenio la FEC y el Hospital Materno Infantil para equipamiento en Saltillo
Una protesta contra la reactivación del reactor número 6 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, frente a la sede de Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) en Tokio, el 19 de enero de 2026.

Guerra en Irán provoca que el sudeste asiático retome sus planes nucleares para centros de datos de IA