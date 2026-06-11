Alerta IMM Saltillo por aumento de violencia familiar durante partidos de futbol

Vanessa Fernández Tonone, directora del IMM Saltillo, reconoció que las transmisiones deportivas suelen detonar conductas agresivas dentro de los hogares debido a la ingesta de bebidas embriagantes.

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) en Saltillo alertó sobre el incremento en los niveles de violencia familiar provocado por el consumo excesivo de alcohol durante la actual temporada de partidos del Mundial de Futbol. Ante esta problemática que pone en riesgo a mujeres, niñas y niños, la institución reforzó sus brigadas de atención psicológica y talleres de contención en la localidad.

“Se da más la violencia. Entonces, sí hay talleres para esto de cómo afrontar esta situación y no nada más. Se les da a mujeres, se les da a hombres”, explicó.

Para contrarrestar el encierro y mitigar los focos de conflicto, la funcionaria detalló que el Ayuntamiento de Saltillo ha optado por generar espacios abiertos y de recreación familiar.

“Mira, ahí también el tema de que se haya puesto aquí la pantalla y que va a haber en Ciudades Hermanas y en muchísimos otros lados las pantallas, es para que en familia vayan las personas a gozar de estos partidos y que no estén encerrados en sus hogares”, indicó.

Fernández Tonone destacó que, independientemente de la justa deportiva, la dependencia mantiene activos sus programas de empoderamiento y capacitación en oficios para las mujeres de la ciudad.

De manera paralela, señaló que las autoridades municipales han llevado pláticas informativas y acciones de prevención directamente a los centros laborales, aprovechando la disposición de las empresas para colaborar en estas iniciativas.

“También estamos yendo a las empresas, nos abren las puertas las empresas precisamente para ver este tipo de detalles y capacitaciones”, comentó.