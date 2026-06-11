Alerta IMM Saltillo por aumento de violencia familiar durante partidos de futbol

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    Alerta IMM Saltillo por aumento de violencia familiar durante partidos de futbol
    Vanessa Fernández Tonone, directora del IMM Saltillo, informó que el instituto reforzó sus brigadas de atención psicológica para atender posibles casos de violencia. MANUEL RODRÍGUEZ

Refuerza IMM atención psicológica ante incremento de violencia familiar en temporada mundialista

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) en Saltillo alertó sobre el incremento en los niveles de violencia familiar provocado por el consumo excesivo de alcohol durante la actual temporada de partidos del Mundial de Futbol. Ante esta problemática que pone en riesgo a mujeres, niñas y niños, la institución reforzó sus brigadas de atención psicológica y talleres de contención en la localidad.

Vanessa Fernández Tonone, directora del IMM Saltillo, reconoció que las transmisiones deportivas suelen detonar conductas agresivas dentro de los hogares debido a la ingesta de bebidas embriagantes.

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“Se da más la violencia. Entonces, sí hay talleres para esto de cómo afrontar esta situación y no nada más. Se les da a mujeres, se les da a hombres”, explicó.

Para contrarrestar el encierro y mitigar los focos de conflicto, la funcionaria detalló que el Ayuntamiento de Saltillo ha optado por generar espacios abiertos y de recreación familiar.

“Mira, ahí también el tema de que se haya puesto aquí la pantalla y que va a haber en Ciudades Hermanas y en muchísimos otros lados las pantallas, es para que en familia vayan las personas a gozar de estos partidos y que no estén encerrados en sus hogares”, indicó.

Fernández Tonone destacó que, independientemente de la justa deportiva, la dependencia mantiene activos sus programas de empoderamiento y capacitación en oficios para las mujeres de la ciudad.

De manera paralela, señaló que las autoridades municipales han llevado pláticas informativas y acciones de prevención directamente a los centros laborales, aprovechando la disposición de las empresas para colaborar en estas iniciativas.

“También estamos yendo a las empresas, nos abren las puertas las empresas precisamente para ver este tipo de detalles y capacitaciones”, comentó.

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Finalmente, la directora hizo un llamado a las mujeres y menores de edad que se encuentren en una situación vulnerable a acercarse a las oficinas del Instituto Municipal de las Mujeres para recibir apoyo y atención especializada.

“Que se acerquen al Instituto de la Mujer; ahí podemos nosotros darles toda la atención de vida, toda la atención que requieran. Estamos en Presidente Cárdenas y Purcell... constantemente estamos trabajando y para ellas estamos 24/7”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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