Alertan en Saltillo por aumento de ciberdelitos

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    Alertan en Saltillo por aumento de ciberdelitos
    La Policía Cibernética recomendó evitar enlaces y códigos sospechosos para reducir riesgos de fraude o robo de información. FREEPIK

La Policía Cibernética emitió recomendaciones para evitar fraudes, secuestros virtuales, robo de cuentas y otros delitos cometidos mediante redes sociales y llamadas falsas

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo emitió una serie de recomendaciones para prevenir ciberdelitos, ante el incremento de fraudes y delitos cometidos mediante redes sociales, mensajes de texto y llamadas falsas.

Daniel Cardona Delgado, titular de la Policía Cibernética de Saltillo, señaló que el uso cotidiano de la tecnología por parte de personas de todas las edades hace necesario que la población conozca los riesgos a los que puede estar expuesta.

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“La tecnología es prácticamente indispensable hoy en día. Sin embargo, debemos ser precavidos. Desde la Policía Cibernética hemos detectado diversos delitos cibernéticos tales como secuestros virtuales, estafas, robo de cuentas, acoso sexual, entre otros”, comentó.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra utilizar contraseñas distintas para cada cuenta, activar la verificación en dos pasos de WhatsApp y evitar abrir enlaces sospechosos recibidos mediante mensajes o redes sociales.

También exhortaron a no responder mensajes de usuarios desconocidos ni escanear códigos QR colocados en la vía pública, ya que a través de estos mecanismos delincuentes pueden obtener información personal.

“Si reciben una llamada o mensaje con tono de amenaza y/o extorsión, se recomienda no contestar esos mensajes, colgar las llamadas y notificar al círculo cercano y a las autoridades”, indicó Cardona Delgado.

La corporación pidió a quienes sean víctimas de algún ciberdelito solicitar apoyo a la Unidad de Policía Cibernética al teléfono 871 894 61 58, al número de la Policía de Saltillo 414 11 14 o al sistema de emergencias 911.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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