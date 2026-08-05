Alertan por venta irregular de un terreno público en Saltillo

La venta de terrenos a través de redes sociales volvió a encender las alertas en Saltillo, luego de que autoridades municipales detectaran la oferta de un predio que legalmente forma parte de la vía pública y, por lo tanto, no puede ser vendido ni escriturado para uso particular.

El predio, ubicado en el cruce de las calles Martín de Gálvez y Juan de Mendoza, en la colonia Virreyes Popular, es anunciado en plataformas digitales como un terreno disponible para su adquisición. Sin embargo, de acuerdo con la Dirección de Desarrollo Urbano, se trata de un excedente de calle, condición que impide cualquier proceso de urbanización o edificación.

La directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro Gutiérrez, advirtió que quien adquiera este tipo de predios corre el riesgo de perder su inversión, ya que al intentar construir no podrá obtener licencias, permisos de uso de suelo ni autorizaciones municipales, debido a que el espacio continúa formando parte del patrimonio público. Las autoridades señalaron que este tipo de anuncios refleja la importancia de verificar la situación jurídica de cualquier inmueble antes de realizar un pago o firmar contratos, especialmente cuando las operaciones se promueven mediante redes sociales o plataformas digitales sin el respaldo de documentación oficial.

Especialistas en materia inmobiliaria recomiendan revisar el historial registral del predio, confirmar su clave catastral, verificar el uso de suelo y solicitar información ante las dependencias municipales correspondientes antes de concretar cualquier compra. El Gobierno Municipal exhortó a la población a no dejarse llevar por ofertas aparentemente atractivas y acudir previamente a la Dirección de Desarrollo Urbano para conocer el estatus legal del inmueble que pretenden adquirir y evitar convertirse en víctimas de fraude patrimonial.

La dependencia reiteró que la prevención y la verificación documental son las principales herramientas para evitar este tipo de estafas, que en los últimos años han encontrado en las redes sociales un medio para captar posibles compradores.