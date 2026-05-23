Alista tus repetidas: este domingo sigue intercambio de estampitas en Saltillo

Niñas, niños, jóvenes y familias podrán intercambiar estampitas de fútbol internacional este domingo durante la Ruta Recreativa, en una actividad organizada por el Gobierno Municipal de Saltillo para quienes buscan completar sus álbumes rumbo al Mundial. El módulo estará instalado de 9:00 a 11:00 de la mañana en el cruce del periférico Luis Echeverría y el bulevar Venustiano Carranza, uno de los puntos con mayor afluencia de personas durante las actividades recreativas de fin de semana.

La dinámica consiste en que las y los asistentes lleven sus estampitas repetidas para intercambiarlas con otros aficionados, una actividad que en las últimas semanas ha reunido a decenas de personas en distintos espacios públicos de la ciudad. Además de la Ruta Recreativa, el Municipio informó que estos encuentros continúan de manera permanente en diferentes sectores de Saltillo, con horarios establecidos de lunes a viernes. Los lunes el intercambio se realiza en el Biblioparque Sur, ubicado en el bulevar Otilio Zurdo Galván #102, colonia 26 de Marzo, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche. Los martes se lleva a cabo en el Gimnasio Municipal, sobre el periférico Luis Echeverría, en la colonia San Ramón, en el mismo horario.

Para los miércoles, la actividad se desarrolla en la explanada de la Presidencia Municipal, en Presidente Cárdenas #745, Zona Centro; mientras que los jueves el punto de reunión es el Centro Acuático Mirasierra, en la calle 25 entre las calles 6 y 4. Los viernes, las y los aficionados pueden acudir al Centro Comunitario Saltillo 2000, ubicado en la calle Escuela Miguel López #171-103, colonia Saltillo 2000, también de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

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