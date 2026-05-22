Saltillo transforma plaza de Satélite Sur con apoyo de figura de la NBA

Con el objetivo de recuperar espacios públicos y fortalecer la convivencia comunitaria, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó este jueves los trabajos de rehabilitación que se realizan en la plaza de la colonia Satélite Sur, ubicada entre las calles Emilio Carballido y Carlos Pereira. Durante el recorrido, el edil pidió a vecinos y automovilistas extremar precauciones al transitar por el sector debido a la presencia de maquinaria pesada y materiales de construcción utilizados en la obra, la cual se encuentra actualmente en proceso de ejecución.

Díaz González destacó que la intervención busca convertir el sitio en un espacio funcional y seguro para niñas, niños, jóvenes y familias de la zona, al incorporar infraestructura recreativa y deportiva que permita reactivar la convivencia social. “Estamos supervisando personalmente estos trabajos porque queremos entregar un espacio digno y seguro para todas las familias de este sector de la ciudad”, expresó el alcalde durante la visita.

Como parte del proyecto se contempla la rehabilitación de la cancha deportiva existente y la creación de nuevas áreas destinadas a la práctica de básquetbol, voleibol y fútbol en formato mini, además de mejoras en andadores y banquetas para facilitar la movilidad peatonal dentro de la plaza. La renovación también incluye la instalación de juegos infantiles, labores de limpieza integral y acciones de reforestación para fortalecer las áreas verdes y mejorar la imagen urbana de la colonia. El presidente municipal informó que esta obra cuenta con el respaldo de empresarios locales y del basquetbolista Harrison Barnes, jugador número 40 de los San Antonio Spurs de la NBA, quien se sumó al esfuerzo de recuperación de espacios públicos en Saltillo.

El Alcalde agradeció la paciencia de los habitantes de Satélite Sur ante las molestias temporales derivadas de la construcción y aseguró que, una vez concluida la rehabilitación, la plaza se convertirá en un punto de encuentro para actividades deportivas, recreativas y familiares.

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