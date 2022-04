Alistan defensa de la presa Palo Blanco en Ramos Arizpe; convocan a recolección de firmas

Alejandro Freire, quien encabeza la asociación, ha dado a conocer que se han realizado no sólo labores de conservación y limpieza, sino también vigilancia, prevención y siembra de peces, para realizar ahí la pesca deportiva; sin embargo, la mayor relevancia del embalse es que ahí se ha generado un ecosistema que está ahora en peligro.

La reunión de quienes estén a favor de la presa no sólo será para la limpieza del área del embalse, sino también para recabar firmas y enviarlas a las autoridades para evitar que sean demolidas las instalaciones.

No obstante a que la Conagua alega que hubo irregularidades en la construcción de la presa, durante la administración del ex gobernador Enrique Martínez, la obra fue inaugurada con el aval de las autoridades federales y posteriormente, al realizarse evaluaciones de sus instalaciones no hubo un diagnóstico adverso.

Este domingo la asociación civil Amigos de Palo Blanco recabará firmas para evitar la demolición de la presa ubicada en Ramos Arizpe.