Saltillo: Juegan familiares de desaparecidos ‘cascarita contra la impunidad’ en Plaza de Armas

La Plaza de Armas de Saltillo, al igual que la Plaza Mayor de Torreón, se convirtió este jueves en una cancha simbólica para la “Cascarita contra la Impunidad”, una actividad con la que familias de personas desaparecidas pidieron a las autoridades no olvidar una problemática que ha separado a miles de personas de sus hogares en México. Integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) se sumaron a las acciones convocadas a nivel nacional en el contexto del inicio de la Copa del Mundo, torneo que tiene a México como una de sus sedes.

La actividad, que lleva entre sus lemas “Las madres buscando también están goleando”, buscó visibilizar, al ritmo de una batucada futbolera y actividades recreativas, la falta de respuestas del Estado mexicano frente a las desapariciones, en medio del entusiasmo generado por la justa mundialista. A través de un comunicado, FUUNDEC-M señaló que, aunque México será recordado por albergar partidos de la FIFA y reunir a familias de distintas partes del mundo alrededor del futbol, también debe ser reconocido por la crisis de desapariciones y la impunidad que persiste en estos casos.

“México pasará también a la historia por este momento de corrupción e impunidad que prevalece en las desapariciones. Hacemos un llamado a fiscales, secretarios de gobierno, de seguridad, gobernadores y a la misma Presidenta, a que no se atienda a las familias solo en interlocuciones. Necesitamos que rompan el círculo de impunidad y que dejen de cubrirse las espaldas”, expresó la organización. LA BÚSQUEDA CONTINÚA Lourdes Herrera, madre buscadora de Brandon Acosta, desaparecido desde agosto de 2009, llamó a la ciudadanía a solidarizarse con las actividades que se realizan de manera simultánea en distintas ciudades del país.

Explicó que la movilización no solo busca encontrar a quienes permanecen desaparecidos, sino evitar que más familias enfrenten la misma situación. “Queremos que la sociedad entienda que nadie más nunca más debe ser desaparecido. Hoy que todos los ojos del mundo están puestos en México, también decir que las madres y las familias, con y sin Mundial, seguimos en la cancha”, expresó.

Herrera añadió que las familias continuarán librando su propia lucha contra la impunidad, la simulación y la falta de resultados, manteniendo la esperanza de encontrar verdad, justicia y a sus seres queridos.

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