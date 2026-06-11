Saltillo: Juegan familiares de desaparecidos ‘cascarita contra la impunidad’ en Plaza de Armas

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    Saltillo: Juegan familiares de desaparecidos ‘cascarita contra la impunidad’ en Plaza de Armas
    Familiares sostuvieron fotografías de sus seres queridos como parte del llamado para que las autoridades refuercen las acciones de búsqueda y localización. HOMERO SÁNCHEZ
    Saltillo: Juegan familiares de desaparecidos ‘cascarita contra la impunidad’ en Plaza de Armas
    Niñas y niños participaron en las actividades recreativas organizadas como parte de la jornada de visibilización convocada por FUUNDEC. HOMERO SÁNCHEZ
    Saltillo: Juegan familiares de desaparecidos ‘cascarita contra la impunidad’ en Plaza de Armas
    Con pancartas, globos y fotografías, las familias aprovecharon el espacio público para visibilizar la problemática de las desapariciones. HOMERO SÁNCHEZ
    Saltillo: Juegan familiares de desaparecidos ‘cascarita contra la impunidad’ en Plaza de Armas
    Al ritmo de la batucada, familiares de personas desaparecidas acompañaron las actividades realizadas en el Centro Histórico de Saltillo. HOMERO SÁNCHEZ
    Saltillo: Juegan familiares de desaparecidos ‘cascarita contra la impunidad’ en Plaza de Armas
    Mientras se disputaban partidos infantiles, familiares recordaron que la búsqueda de sus seres queridos continúa pese al ambiente mundialista. HOMERO SÁNCHEZ
    Saltillo: Juegan familiares de desaparecidos ‘cascarita contra la impunidad’ en Plaza de Armas
    Los retratos de personas desaparecidas fueron exhibidos durante la actividad para recordar que detrás de cada caso existe una familia que sigue esperando respuestas. HOMERO SÁNCHEZ
    Saltillo: Juegan familiares de desaparecidos ‘cascarita contra la impunidad’ en Plaza de Armas
    La cifra de personas desaparecidas en el país formó parte de los mensajes colocados por los colectivos durante la jornada. HOMERO SÁNCHEZ

FUUNDEC se sumó a una protesta nacional para visibilizar la desaparición de personas durante el arranque de la Copa del Mundo

La Plaza de Armas de Saltillo, al igual que la Plaza Mayor de Torreón, se convirtió este jueves en una cancha simbólica para la “Cascarita contra la Impunidad”, una actividad con la que familias de personas desaparecidas pidieron a las autoridades no olvidar una problemática que ha separado a miles de personas de sus hogares en México.

Integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) se sumaron a las acciones convocadas a nivel nacional en el contexto del inicio de la Copa del Mundo, torneo que tiene a México como una de sus sedes.

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La actividad, que lleva entre sus lemas “Las madres buscando también están goleando”, buscó visibilizar, al ritmo de una batucada futbolera y actividades recreativas, la falta de respuestas del Estado mexicano frente a las desapariciones, en medio del entusiasmo generado por la justa mundialista.

A través de un comunicado, FUUNDEC-M señaló que, aunque México será recordado por albergar partidos de la FIFA y reunir a familias de distintas partes del mundo alrededor del futbol, también debe ser reconocido por la crisis de desapariciones y la impunidad que persiste en estos casos.

$!Pese a la naturaleza del tema, los más pequeños disfrutaron de la cascarita.
Pese a la naturaleza del tema, los más pequeños disfrutaron de la cascarita. HOMERO SÁNCHEZ

“México pasará también a la historia por este momento de corrupción e impunidad que prevalece en las desapariciones. Hacemos un llamado a fiscales, secretarios de gobierno, de seguridad, gobernadores y a la misma Presidenta, a que no se atienda a las familias solo en interlocuciones. Necesitamos que rompan el círculo de impunidad y que dejen de cubrirse las espaldas”, expresó la organización.

LA BÚSQUEDA CONTINÚA

Lourdes Herrera, madre buscadora de Brandon Acosta, desaparecido desde agosto de 2009, llamó a la ciudadanía a solidarizarse con las actividades que se realizan de manera simultánea en distintas ciudades del país.

$!Con camisetas alusivas a la búsqueda de personas desaparecidas, familias recorrieron la Plaza de Armas para mantener vigente la exigencia de verdad y justicia.
Con camisetas alusivas a la búsqueda de personas desaparecidas, familias recorrieron la Plaza de Armas para mantener vigente la exigencia de verdad y justicia. HOMERO SÁNCHEZ

Explicó que la movilización no solo busca encontrar a quienes permanecen desaparecidos, sino evitar que más familias enfrenten la misma situación.

“Queremos que la sociedad entienda que nadie más nunca más debe ser desaparecido. Hoy que todos los ojos del mundo están puestos en México, también decir que las madres y las familias, con y sin Mundial, seguimos en la cancha”, expresó.

$!La jornada se desarrolló de manera pacífica y contó con presencia de elementos de seguridad en la zona centro de la ciudad.
La jornada se desarrolló de manera pacífica y contó con presencia de elementos de seguridad en la zona centro de la ciudad. HOMERO SÁNCHEZ

Herrera añadió que las familias continuarán librando su propia lucha contra la impunidad, la simulación y la falta de resultados, manteniendo la esperanza de encontrar verdad, justicia y a sus seres queridos.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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