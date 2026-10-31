Altares monumentales, gastronomía y arte llenan de tradición a Saltillo con Ánimas del Desierto

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    Altares monumentales, gastronomía y arte llenan de tradición a Saltillo con Ánimas del Desierto
    Las escalinatas del Barrio de Santa Anita albergan el Altar Monumental, uno de los principales atractivos del festival. HÉCTOR GARCÍA

El festival reúne propuestas gastronómicas, espectáculos artísticos y homenajes a personajes emblemáticos en diferentes recintos de la capital coahuilense

La celebración del Día de Muertos se extiende por distintos espacios de Saltillo con una amplia oferta de actividades culturales, gastronómicas y artísticas como parte del Festival Ánimas del Desierto 2026, que durante este fin de semana reúne exposiciones monumentales, música, danza, teatro, cine y productos artesanales.

Uno de los principales atractivos es el Altar Monumental instalado en las escalinatas del Barrio de Santa Anita, una intervención realizada en colaboración con la Universidad Carolina e inaugurada el pasado 30 de octubre por el alcalde Javier Díaz González. La instalación permanecerá abierta a los visitantes hasta el próximo 2 de noviembre, por lo que las autoridades municipales invitaron a las familias a recorrerla y conocer sus elementos.

$!El Festival Ánimas del Desierto lleva altares, gastronomía, música, danza y cine de terror a distintos espacios públicos de Saltillo.
El Festival Ánimas del Desierto lleva altares, gastronomía, música, danza y cine de terror a distintos espacios públicos de Saltillo. HÉCTOR GARCÍA

La cartelera llegó también a Paseo Villalta con la presentación del ensamble Mariposas del Desierto y su espectáculo “La fiesta de la catrina”, mientras que el patio central de Casa Purcell se convirtió en una sala de exhibición para proyectar “Drácula”, como parte del Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de Espacios Vol. 6.

A estas actividades se sumó la Feria Artesanal, coordinada por Francisco Corpus, que comenzó este viernes en las instalaciones de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. El encuentro reúne a expositores con artículos elaborados artesanalmente y permanecerá durante el fin de semana, de las 10:00 a las 18:00 horas.

Con esta diversidad de propuestas, el Festival Ánimas del Desierto mantiene una programación que lleva las celebraciones del Día de Muertos a plazas, recintos culturales y espacios públicos, con actividades para distintos públicos y expresiones que combinan la memoria, las tradiciones mexicanas y el talento local.

Festival Ánimas del Desierto 2026 llena de arte y tradición las calles de Saltillo

La oferta también incluye un espacio dedicado a la cocina regional. Se trata del Pabellón de Cocineras Tradicionales, ubicado sobre la calle Escobedo, entre Mina y Acuña, a unos pasos del altar monumental. En este punto, los visitantes pueden acercarse a la gastronomía tradicional y disfrutar de sus propuestas durante el fin de semana, en un horario de 18:00 a 22:00 horas, hasta el lunes 2 de noviembre.

Las expresiones escénicas y literarias también tuvieron presencia en la programación. En el sótano del Centro Cultural Casa Purcell se realizaron lecturas dramatizadas de relatos de terror, actividad en la que participaron Juan Fared, Alicia Rocha y José Luis Aguirre, quienes dieron voz a historias relacionadas con el misterio y las tradiciones de estas fechas.

Por su parte, la Plaza del Congreso del Estado recibió la actividad “Tarde de danzón, entre catrinas y recuerdos”, que reunió a la Banda de Música del Estado de Coahuila y a los grupos de baile Caricias de Plata y Bello Atardecer, en una jornada dedicada a la música y el baile como parte de las celebraciones.

En la Plaza de las Ciudades Hermanas se instaló el altar monumental “Amor nocturno, vida y muerte”, dedicado a recordar al poeta saltillense Manuel Acuña. Mientras tanto, la velaría del Museo Rubén Herrera albergó el “Altar Internacional Vaquero”, con la participación de Almas Vaqueras y Vaqueros Coahuila VRMX LGBTQ+, una propuesta que incorporó elementos de la identidad y cultura vaquera a las conmemoraciones.

La cartelera llegó también a Paseo Villalta con la presentación del ensamble Mariposas del Desierto y su espectáculo “La fiesta de la catrina”, mientras que el patio central de Casa Purcell se convirtió en una sala de exhibición para proyectar “Drácula”, como parte del Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de Espacios Vol. 6.

A estas actividades se sumó la Feria Artesanal, coordinada por Francisco Corpus, que comenzó este viernes en las instalaciones de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. El encuentro reúne a expositores con artículos elaborados artesanalmente y permanecerá durante el fin de semana, de las 10:00 a las 18:00 horas.

Con esta diversidad de propuestas, el Festival Ánimas del Desierto mantiene una programación que lleva las celebraciones del Día de Muertos a plazas, recintos culturales y espacios públicos, con actividades para distintos públicos y expresiones que combinan la memoria, las tradiciones mexicanas y el talento local.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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