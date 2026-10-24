Festival Ánimas del Desierto 2026 llena de arte y tradición las calles de Saltillo

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    Festival Ánimas del Desierto 2026 llena de arte y tradición las calles de Saltillo
    Las intervenciones artísticas y exposiciones del Festival Ánimas del Desierto llevan el ambiente de Día de Muertos a plazas y espacios públicos de Saltillo. HOMERO SÁNCHEZ

Exposiciones, altares, catrinas y teatro forman parte de la programación cultural que se extenderá hasta el 3 de noviembre en distintos espacios de Saltillo

Exposiciones de calaveras, instalaciones artísticas, altares, catrinas y espectáculos teatrales comenzaron a dar ambiente de Día de Muertos a distintos espacios de Saltillo, como parte de las primeras actividades del Festival Ánimas del Desierto 2026, que se extenderá hasta el próximo 3 de noviembre.

La programación, organizada por el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de Cultura, reúne propuestas de artistas y agrupaciones en plazas, museos, centros comunitarios, recintos culturales y espacios públicos, con el propósito de acercar las expresiones artísticas a la población y preservar las tradiciones mexicanas.

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$!Paseo Capital, Plaza de Armas y el callejón Santos Rojo forman parte de los espacios intervenidos con propuestas artísticas del festival Paso de la Mariposa Monarca, de RUMA Arte y Comunidad.
Paseo Capital, Plaza de Armas y el callejón Santos Rojo forman parte de los espacios intervenidos con propuestas artísticas del festival Paso de la Mariposa Monarca, de RUMA Arte y Comunidad. HOMERO SÁNCHEZ

Entre las primeras actividades destacó la inauguración de Paso de la Mariposa Monarca, proyecto de RUMA Arte y Comunidad que contempla intervenciones en Paseo Capital, Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, el callejón Santos Rojo, Plaza Nueva Tlaxcala y el patio del antiguo ICOCULT.

El arte relacionado con la muerte y las tradiciones populares también llegó a Paseo Villalta y Parque Centro, donde se instaló la exposición Calaveras Saraperas, disponible para el público hasta el 3 de noviembre.

La narración oral tuvo su espacio con Hablando de muertos, espectáculo presentado por la Compañía Origen Teatro en Paseo Capital, con la participación de Federico Vargas, Martha Matamoros y Siddartha Galván.

Las catrinas, una de las figuras más representativas de estas fechas, protagonizan la muestra En los huesos, pero contenta, instalada en los centros comunitarios de Urdiñola, Hidalgo y Satélite. Las exposiciones permanecerán abiertas hasta el 3 de noviembre.

$!Las intervenciones del Festival Ánimas del Desierto se extienden por distintos puntos del Centro de Saltillo, donde el arte se integra al paisaje urbano y a los espacios de convivencia.
Las intervenciones del Festival Ánimas del Desierto se extienden por distintos puntos del Centro de Saltillo, donde el arte se integra al paisaje urbano y a los espacios de convivencia. HOMERO SÁNCHEZ

La oferta cultural también incluye propuestas en recintos dedicados a las artes y la historia. En el Museo Rubén Herrera se montó Ofrendas a la mirada, seis mujeres-seis universos, integrada por altares colocados en las ventanas del inmueble. En el mismo espacio se inauguró la exposición colectiva Concluir al centauro: Rubén Herrera a través de los nuestros.

$!La exposición ‘En los huesos, pero contenta’ se instaló en los centros comunitarios de Urdiñola, Hidalgo y Satélite, donde permanecerá hasta el 3 de noviembre.
La exposición ‘En los huesos, pero contenta’ se instaló en los centros comunitarios de Urdiñola, Hidalgo y Satélite, donde permanecerá hasta el 3 de noviembre. CORTESÍA

Por su parte, el Centro Cultural Vito Alessio Robles recibió la presentación de Posada, episodios de fiesta y muerte, realizada en coordinación con las secretarías de Cultura y de Educación de Coahuila.

Las actividades también contemplan la participación de niñas y niños mediante talleres. En la Escuela Primaria 5 de Mayo se impartió Nuestras memorias más queridas, un taller de elaboración de portarretratos a cargo de Magda Dávila.

$!Altares, catrinas y calaveras integran la oferta visual del Festival Ánimas del Desierto 2026, que lleva las expresiones del Día de Muertos a plazas, museos y espacios públicos de Saltillo.
Altares, catrinas y calaveras integran la oferta visual del Festival Ánimas del Desierto 2026, que lleva las expresiones del Día de Muertos a plazas, museos y espacios públicos de Saltillo. HOMERO SÁNCHEZ

El Festival Ánimas del Desierto comenzó el 22 de octubre y concluirá el 3 de noviembre. Durante este periodo ofrecerá actividades de música, danza, teatro, literatura, cine, artes visuales, artes plásticas y arte urbano en diferentes puntos de la ciudad.

El Instituto Municipal de Cultura invitó a la población a consultar la cartelera en sus redes sociales y participar en las actividades, muchas de ellas distribuidas en espacios públicos y recintos culturales, como una opción para disfrutar en familia de las tradiciones del Día de Muertos.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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