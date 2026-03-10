Alumnas del Colegio San José reciben charlas de mujeres líderes por el 8M

Saltillo
/ 10 marzo 2026
    Alumnas del Colegio San José reciben charlas de mujeres líderes por el 8M
    La diputada local Marimar Treviño convivió con alumnas de bachillerato del Colegio San José tras compartir su experiencia sobre liderazgo, preparación académica y participación de las mujeres en la vida pública. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Profesionales destacaron la importancia de la autonomía y preparación femenina ante jóvenes de bachillerato

Alumnas del nivel bachillerato del Colegio San José de Saltillo recibieron charlas por parte de un grupo de mujeres destacadas, en un ciclo de conferencias por el Día de la Mujer.

En el auditorio de la institución, las ponentes Sara Arizpe Ramos, directora del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila; la empresaria Rosy Sustaita; la diputada local Marimar Trevino; Martha Dainitín, presidenta de la Comisión de Jóvenes Coparmex Coahuila Sureste, y Gabriela Guadalupe Franyutti García, subsecretaria de Proximidad Social y Prevención del delito de la Secretaría de Seguridad de Coahuila, abordaron temas de política, negocios y seguridad para incentivar el desarrollo profesional de las alumnas.

Maestras del Colegio San José acompañaron a las alumnas durante el ciclo de conferencias organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El profesor Josué Vásquez, comentó que el ciclo de conferencias tuvo el objetivo de que les dijeran a las alumnas, “¿qué consejo te gustaría que te hubieran dado a tus 15, 16 o 17 años?.

“En el colegio San José apostamos por dar una educación de calidad, y esa educación de calidad es una educación integral que busca todos los aspectos de la persona, y ahora con el testimonio de estas invitadas buscamos que nuestras alumnas de bachillerato puedan aprender de la vida, del testimonio, de las vivencias de nuestras conferencistas”, explicó, agregando que se suman a otras conferencias que se han dado en la institución sobre temas de emprendimiento.

MUJERES QUE DEJAN HUELLA

Sara Arizpe Ramos inició compartiendo su experiencia sobre la toma de decisiones y el valor de ser sinceras con los deseos personales. Relató cómo elegir su crecimiento laboral en la Ciudad de México, por encima de un compromiso, le permitió construir una vida auténtica.

La directora del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, Sara Arizpe Ramos, destacó la importancia de tomar decisiones con autenticidad y perseguir los objetivos personales.

“Hay que tomar decisiones y la mejor manera es siendo súper sinceras con nosotras mismas sobre qué es lo que realmente queremos. Recomiendo ser tercas para convertirnos en embajadoras de lo que sentimos y pensamos”, afirmó.

Por su parte, Martha Dainitin Dávila compartió su historia al frente de sus empresas, pues tras el fallecimiento de su padre en 2021 tomó las riendas de cuatro negocios, demostrando que el género no es una limitante en el sector.

La empresaria Martha Dainitín habló sobre liderazgo empresarial e independencia financiera para las nuevas generaciones.

“Tuve mucho valor en seguir trabajando y mostrarle a mi papá que yo podía, que no se ocupaba un hombre”, expuso. Martha hizo hincapié en que la independencia financiera otorga la libertad necesaria para no depender de nadie al decidir.

Marimar Treviño resaltó la importancia de la preparación académica y aprovechar opciones. Mencionó su experiencia en cumbres internacionales del G20 y su rol como la legisladora más joven en el Congreso local.

“Cada decisión que tomes te lleva a un lugar diferente. Es muy importante saber qué es lo que queremos”, señaló. Treviño destacó que tras 200 años, el Congreso estatal cuenta ahora con su primera presidenta.

“Aprovecha cada oportunidad para impactar aunque no estés lista. El éxito es trabajo en equipo”, afirmó. La diputada instó a las jóvenes a dejar huella en cada espacio que ocupen para abrir camino a otras mujeres”.

La subsecretaria de Proximidad Social y Prevención del Delito, Gabriela Guadalupe Franyutti García, compartió con las estudiantes su experiencia profesional y la importancia de la preparación académica y la autonomía.

Gabriela Guadalupe Franyutti García, subsecretaria de Proximidad y Prevención del Delito, relató su paso del diseño a la seguridad, y relató cómo la creatividad le permitió destacar en la corporación.

“La preparación académica y la autonomía les da libertad. Muchas mujeres se quedan con su agresor porque son dependientes”, advirtió. Franyutti señaló que en estos espacios se deben poner límites.

“Las mujeres somos capaces de todo. El mando es con el ejemplo”, comentó. La funcionaria subrayó que el respeto se gana trabajando en equipo.

La especialista en seguros Rosy Sustaita ofreció una conferencia en la que habló sobre protección patrimonial y oportunidades de emprendimiento para las mujeres.

En el evento también realizó una conferencia la licenciada Rosy Sustaita, experta en venta de seguros, quien compartió su visión sobre la protección patrimonial y financiera. Sustaita destacó que el sector ofrece oportunidades de crecimiento para las mujeres que buscan emprender en Coahuila.

Al finalizar cada conferencia, las autoridades del plantel entregaron reconocimientos a las participantes y se abrieron espacios de preguntas y respuestas con las estudiantes.

