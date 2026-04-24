Alumnos de Arquitectura-UAdeC se traen doble primer lugar en el ENEA 2026, celebrado en Mazatlán, Sinaloa

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Saltillo
/ 24 abril 2026
    Alumnos de Arquitectura-UAdeC se traen doble primer lugar en el ENEA 2026, celebrado en Mazatlán, Sinaloa
    Joel Garibay Hernández, de séptimo semestre, y Diego Coronado Silva, de octavo, representaron a la UAdeC en Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura CORTESÍA

Joel Garibay Hernández, de séptimo semestre, y Diego Coronado Silva, de octavo, sobresalen en competencias académicas, reafirmando liderazgo formativo y proyección en el ámbito profesional

Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila lograron una participación sobresaliente en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura (ENEA) 2026, al obtener dos primeros lugares en distintas categorías, posicionando a la institución entre las más competitivas del País.

Durante ocho días de intensa actividad académica y práctica en la Universidad Autónoma de Sinaloa, campus Mazatlán, los alumnos Joel Garibay Hernández, de séptimo semestre, y Diego Coronado Silva, de octavo, representaron a la UAdeC tras superar un exigente proceso interno de selección.

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TALENTO QUE DESTACA EN EL ANÁLISIS Y LA COMUNICACIÓN DEL PROYECTO

En la fase por equipos, Joel Garibay Hernández se alzó con el primer lugar en la categoría de análisis, diagnóstico y comprensión de problemáticas, mientras que Diego Coronado Silva obtuvo el máximo reconocimiento en calidad de expresión y comunicación visual del proyecto. Ambos galardones se otorgaron en competencia directa con estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo México.

$!Estudiantes de la UAdeC obtuvieron dos primeros lugares en el ENEA 2026, consolidando su presencia nacional.
Estudiantes de la UAdeC obtuvieron dos primeros lugares en el ENEA 2026, consolidando su presencia nacional. CORTESÍA

El director de la Facultad de Arquitectura, Jesús Alberto Padilla Garza, explicó que la selección de los representantes se realizó mediante entrevistas y evaluaciones académicas, lo que aseguró un alto nivel competitivo en el certamen nacional.

RESULTADOS SOSTENIDOS QUE CONSOLIDAN EL NIVEL ACADÉMICO

El directivo subrayó que este logro adquiere especial relevancia al tratarse del tercer año consecutivo en que estudiantes de la Facultad de Arquitectura obtienen distinciones en el ENEA, incluyendo ediciones previas con múltiples premios en una misma competencia.

$!El Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa.
El Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa. CORTESÍA

Destacó que estos resultados no solo reflejan el desempeño individual de los alumnos, sino también la solidez del modelo educativo y el compromiso del cuerpo docente en la formación de perfiles altamente competitivos.

El ENEA es un foro anual que reúne a estudiantes de arquitectura de todo el País, quienes enfrentan retos académicos enfocados en la solución de problemáticas reales, poniendo a prueba sus capacidades técnicas, analíticas y creativas.

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