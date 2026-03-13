UAdeC y Ruba impulsan modelo dual para futuros arquitectos

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, firmó un convenio marco con la empresa Ruba para implementar un esquema de formación dual dirigido a estudiantes de la Facultad de Arquitectura Unidad Sureste.

Con este acuerdo, jóvenes universitarios realizarán estancias profesionales en la desarrolladora de vivienda, con el objetivo de complementar su preparación académica mediante experiencia directa en el ámbito laboral.

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FORMALIZAN ALIANZA ACADÉMICA-EMPRESARIAL

El documento fue firmado por el rector Octavio Pimentel Martínez y el director de Ruba Plaza Saltillo, Fernando Laredo Martínez.

Como testigos participaron la coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva de la UAdeC, Karla Patricia Valdés García; el director de la Facultad de Arquitectura Unidad Sureste, Jesús Alberto Padilla Garza; y el gerente de Proyectos de Ruba, José Rodríguez Maldonado.

EXPERIENCIA PROFESIONAL DESDE LA PREPARACIÓN UNIVERSITARIA

Durante la bienvenida, Jesús Alberto Padilla Garza destacó que la consolidación de esta alianza representa un paso importante para fortalecer la visión académica de la institución, al permitir que el conocimiento adquirido en el aula se complemente con la práctica profesional.

Señaló que la arquitectura requiere experiencia constante para perfeccionarse, por lo que este tipo de iniciativas permite que el alumnado traslade la teoría hacia el ejercicio real de la profesión.

PREPARACIÓN PARA LOS RETOS DEL ENTORNO LABORAL

En su intervención, el rector Octavio Pimentel Martínez afirmó que el esquema dual es clave para que los estudiantes obtengan experiencia antes de egresar, al integrarse temporalmente al ámbito laboral.

Añadió que este modelo contribuye a flexibilizar los procesos educativos, permitiendo que los jóvenes participen en actividades profesionales mientras continúan con su formación académica.