UAdeC y Ruba impulsan modelo dual para futuros arquitectos

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Saltillo
/ 13 marzo 2026
    UAdeC y Ruba impulsan modelo dual para futuros arquitectos
    Autoridades universitarias y representantes de la desarrolladora formalizaron el acuerdo que permitirá a jóvenes de Arquitectura realizar prácticas profesionales dentro del sector de la vivienda. CORTESÍA

Alianza permitirá que alumnado de Arquitectura realice estancias profesionales en desarrolladora de vivienda, fortaleciendo habilidades mediante experiencia directa en proyectos y obra

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, firmó un convenio marco con la empresa Ruba para implementar un esquema de formación dual dirigido a estudiantes de la Facultad de Arquitectura Unidad Sureste.

Con este acuerdo, jóvenes universitarios realizarán estancias profesionales en la desarrolladora de vivienda, con el objetivo de complementar su preparación académica mediante experiencia directa en el ámbito laboral.

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FORMALIZAN ALIANZA ACADÉMICA-EMPRESARIAL

El documento fue firmado por el rector Octavio Pimentel Martínez y el director de Ruba Plaza Saltillo, Fernando Laredo Martínez.

Como testigos participaron la coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva de la UAdeC, Karla Patricia Valdés García; el director de la Facultad de Arquitectura Unidad Sureste, Jesús Alberto Padilla Garza; y el gerente de Proyectos de Ruba, José Rodríguez Maldonado.

EXPERIENCIA PROFESIONAL DESDE LA PREPARACIÓN UNIVERSITARIA

Durante la bienvenida, Jesús Alberto Padilla Garza destacó que la consolidación de esta alianza representa un paso importante para fortalecer la visión académica de la institución, al permitir que el conocimiento adquirido en el aula se complemente con la práctica profesional.

Señaló que la arquitectura requiere experiencia constante para perfeccionarse, por lo que este tipo de iniciativas permite que el alumnado traslade la teoría hacia el ejercicio real de la profesión.

PREPARACIÓN PARA LOS RETOS DEL ENTORNO LABORAL

En su intervención, el rector Octavio Pimentel Martínez afirmó que el esquema dual es clave para que los estudiantes obtengan experiencia antes de egresar, al integrarse temporalmente al ámbito laboral.

Añadió que este modelo contribuye a flexibilizar los procesos educativos, permitiendo que los jóvenes participen en actividades profesionales mientras continúan con su formación académica.

$!Los alumnos que participarán en el programa de educación dual, recibieron su equipo de seguridad.
Los alumnos que participarán en el programa de educación dual, recibieron su equipo de seguridad. CORTESÍA

Asimismo, exhortó a los estudiantes a aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus habilidades y representar con orgullo a la Universidad.

FORMACIÓN DE TALENTOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO

Por su parte, Fernando Laredo Martínez destacó que para Ruba es un honor colaborar con una institución reconocida por la formación de profesionistas en el Estado.

Señaló que el desarrollo del talento y la educación son elementos fundamentales para construir un mejor futuro, por lo que el programa dual representa una valiosa oportunidad para que los estudiantes complementen su formación con experiencias dentro del entorno profesional.

ENTREGA DE EQUIPO PARA PRÁCTICAS

Al finalizar la ceremonia se realizó la entrega de equipo de seguridad a las y los estudiantes que participarán en el programa, herramienta indispensable para el desarrollo de sus actividades durante las estancias formativas.

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