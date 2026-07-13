Presenta la Universidad Tecnológica de Coahuila avances institucionales y anuncia crecimiento en su matrícula

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) celebró la Tercera Sesión Ordinaria de su Honorable Consejo Directivo, marco en el cual se presentaron los resultados de gestión y el informe de actividades correspondiente al segundo trimestre de 2026. Durante el encuentro se destacaron significativos avances institucionales en áreas clave como el desarrollo académico, la vinculación, la investigación, la internacionalización y la formación integral de los estudiantes en la región.

Entre los logros principales resaltó un incremento del 6.4 por ciento en la matrícula escolar, alcanzando un total de 3 mil 517 alumnos inscritos, a los que se suman 240 participantes dentro de los programas de Educación Continua. De esta manera, la casa de estudios atiende actualmente a una población global de 3 mil 757 personas, manteniendo un promedio general de aprovechamiento académico de 8.9 entre su comunidad estudiantil. Asimismo, se dio a conocer la activa participación de 216 jóvenes dentro del modelo de Educación Dual, así como la presentación de 89 proyectos integradores durante el periodo que se reporta. En el ámbito formativo y de equidad de género, la UTC destacó por ser sede del Tercer Encuentro Nacional de Niñas STEM UTyP 2026, enfocado en promover las ciencias y la tecnología entre la juventud.

En cuanto al plano internacional, se informó sobre la consolidación de alianzas estratégicas con la Universidad de Le Havre, en Francia, y con la Fortinet Training Academy para robustecer la oferta académica. Finalmente, la institución reafirmó la firma de convenios clave con el sector productivo para ampliar las oportunidades de certificación, capacitación y empleabilidad de sus egresados en Coahuila.

Temas

Educación

Localizaciones

Coahuila

Organizaciones

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