Amanece sin conductor camioneta que derribó poste en Saltillo

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    Amanece sin conductor camioneta que derribó poste en Saltillo
    El choque derribó un poste de madera, que quedó sostenido únicamente por el cableado instalado en la zona. MARTÍN ROJAS
    Amanece sin conductor camioneta que derribó poste en Saltillo
    El conductor abandonó la unidad antes del arribo de las autoridades, según los reportes recabados en el lugar. MARTÍN ROJAS
    Amanece sin conductor camioneta que derribó poste en Saltillo
    La camioneta Honda CR-V presentó severos daños en la parte frontal izquierda tras el impacto registrado durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

La unidad quedó abandonada tras impactarse contra una estructura de madera en la colonia Los Maestros; resposable viajaba, presuntamente, en estado de ebriedad

Una camioneta terminó asegurada por las autoridades de Saltillo luego de que su conductor presuntamente provocara daños a la infraestructura urbana y escapara antes de la llegada de los cuerpos de auxilio.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 04:00 horas sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en el cruce con la calle Apolonio M. Avilés, en la colonia Los Maestros.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-se-avienta-maniobra-bandida-choca-por-alcance-y-se-da-a-la-fuga-DF21356500

De acuerdo con los reportes, el conductor de una Honda CR-V perdió el control al tomar una curva, derrapando hasta impactarse contra un poste de madera.

La estructura quedó sostenida únicamente por los cables telefónicos, mientras que el responsable abandonó la unidad y huyó hacia el interior de la colonia.

Trabajadores de una empresa cercana realizaron el reporte al 911, por lo que agentes de Tránsito Municipal acudieron para asegurar el área y solicitar la intervención de la compañía encargada del servicio.

Finalmente, el vehículo fue enviado a un corralón y el caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales.

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