Amanece sin conductor camioneta que derribó poste en Saltillo

Los hechos ocurrieron poco antes de las 04:00 horas sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en el cruce con la calle Apolonio M. Avilés, en la colonia Los Maestros.

Una camioneta terminó asegurada por las autoridades de Saltillo luego de que su conductor presuntamente provocara daños a la infraestructura urbana y escapara antes de la llegada de los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los reportes, el conductor de una Honda CR-V perdió el control al tomar una curva, derrapando hasta impactarse contra un poste de madera.

La estructura quedó sostenida únicamente por los cables telefónicos, mientras que el responsable abandonó la unidad y huyó hacia el interior de la colonia.

Trabajadores de una empresa cercana realizaron el reporte al 911, por lo que agentes de Tránsito Municipal acudieron para asegurar el área y solicitar la intervención de la compañía encargada del servicio.

Finalmente, el vehículo fue enviado a un corralón y el caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales.