Amarran a vigilante durante robo a bodega y escapan con mercancía en Saltillo

Superado en número por un grupo de asaltantes, un guardia de seguridad de una bodega fue atado de pies y manos y dejado en el piso de la caseta de vigilancia, mientras los delincuentes se apoderaban de diferentes mercancías y posteriormente escapaban del lugar. El atraco movilizó durante la madrugada de este sábado a elementos de distintas corporaciones de seguridad hasta una bodega operada por la empresa Tresguerras, dedicada a servicios de logística, ubicada sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia El Paraíso, en Saltillo.

Poco antes de las 2:00 horas se recibió el reporte a través del sistema de emergencias 911, luego de que supervisores de la empresa se percataran de que habían perdido toda comunicación con el vigilante encargado de resguardar las instalaciones. De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el trabajador dejó repentinamente de responder mensajes y llamadas, situación que generó preocupación entre sus compañeros, por lo que decidieron acudir hasta la bodega para verificar qué estaba ocurriendo. Al ingresar a las instalaciones y dirigirse hasta la caseta de vigilancia, los supervisores encontraron al hombre tirado en el piso, con las manos y los pies amarrados, además de visiblemente asustado por las amenazas que presuntamente recibió durante el atraco.

Ante la situación, se solicitó la presencia de las autoridades, por lo que elementos de la Policía Municipal, con apoyo de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), así como agentes de la Agencia de Investigación Criminal, acudieron al lugar, aseguraron el área y comenzaron a recabar información sobre lo ocurrido.

Versiones extraoficiales señalaron que habrían sido entre tres y cuatro delincuentes quienes ingresaron a las instalaciones y sometieron al vigilante para impedir que pudiera pedir ayuda. Una vez que lograron reducirlo, los presuntos ladrones habrían comenzado a revisar los distintos espacios de la bodega, incluidos los patios y las naves donde se encontraban diversos paquetes y mercancías. Hasta el momento no se ha establecido con precisión la hora en que ocurrió el atraco ni tampoco se ha dado a conocer públicamente el tipo y la cantidad de mercancía que los responsables habrían sustraído antes de escapar. El guardia de seguridad, pese a haber sido sometido y amenazado, no presentaba lesiones visibles y únicamente se encontraba sumamente alterado por la experiencia, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Agentes de la Unidad de Investigación de Robos de la Fiscalía General del Estado quedaron a cargo de las investigaciones y tomaron la declaración del afectado, además de recabar información que permita establecer la identidad y el número exacto de los responsables. Las autoridades también buscarán determinar si los delincuentes ingresaron directamente a las instalaciones o si conocían previamente la operación de la bodega, por lo que se revisarán las cámaras de videovigilancia y demás indicios que puedan ayudar a esclarecer el robo. Por estos hechos se inició una carpeta de investigación, mientras los agentes continúan con las indagatorias para tratar de ubicar a los responsables y recuperar las mercancías que habrían sido sustraídas.