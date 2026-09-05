Saltillo: Catean dos inmuebles que estarían relacionados con presuntas casas de citas

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    Saltillo: Catean dos inmuebles que estarían relacionados con presuntas casas de citas
    Agentes de la Agencia de Investigación Criminal participaron en las diligencias realizadas la noche del viernes en uno de los sectores intervenidos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Según información obtenida durante las diligencias, los operativos podrían estar vinculados con las personas detenidas esta semana en Valle de San Agustín; autoridades entrevistaron a 15 mujeres

Dos órdenes de cateo simultáneas se efectuaron la noche del viernes en dos inmuebles que, según información recabada en el lugar, podrían estar relacionados con el tema de las presuntas casas de citas investigadas tras las detenciones realizadas esta semana en la colonia Valle de San Agustín, en Saltillo.

Uno de los operativos se realizó en un domicilio ubicado en el cruce de avenida Chapultepec y Juan de la Barrera, en la colonia Los Ángeles.

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Detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de la Fiscalía de las Mujeres ingresaron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes.

Según la información proporcionada durante el operativo, el objetivo del cateo sería recabar medios de prueba contra los probables responsables que fueron detenidos previamente en la calle El Abra, en la colonia Valle de San Agustín.

$!Personal de investigación acudió a uno de los inmuebles que, según información recabada durante los operativos, estaría relacionado con el caso de Valle de San Agustín.
Personal de investigación acudió a uno de los inmuebles que, según información recabada durante los operativos, estaría relacionado con el caso de Valle de San Agustín. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Como parte de la carpeta de investigación, las autoridades se entrevistaron con 15 mujeres durante las diligencias realizadas en el inmueble.

Hasta el momento no se ha dado a conocer qué artículos o indicios fueron asegurados durante la inspección del domicilio.

$!Los cateos se realizaron de manera simultánea en las colonias Los Ángeles e Ignacio Zaragoza como parte de las diligencias relacionadas con la investigación.
Los cateos se realizaron de manera simultánea en las colonias Los Ángeles e Ignacio Zaragoza como parte de las diligencias relacionadas con la investigación. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El segundo operativo se efectuó de manera simultánea en la colonia Ignacio Zaragoza, en otro inmueble que, según la información recabada, también podría estar relacionado con el mismo caso.

En este punto, las autoridades presentes no dieron a conocer detalles sobre las diligencias ni los resultados obtenidos durante el cateo.

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