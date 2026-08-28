Ambos aseguran tener luz verde tras choque al norte de Saltillo; ninguno acepta responsabilidad

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    Ambos aseguran tener luz verde tras choque al norte de Saltillo; ninguno acepta responsabilidad
    El Mazda terminó contra un poste de concreto después del choque registrado en Pedro Figueroa y La Palmilla. ULISES MARTÍNEZ

El Mazda terminó contra un poste después de impactar una motocicleta en el cruce de Pedro Figueroa y La Palmilla; no se reportaron personas lesionadas

Un accidente entre un automóvil y una motocicleta será turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, luego de que ambos conductores aseguraran tener la luz verde del semáforo al momento del choque registrado la mañana de este viernes, en la colonia Real de Peña, en Saltillo.

De acuerdo con la declaración de los participantes, Faustino López Martínez, de 26 años, conducía una motocicleta Vento por La Palmilla y pretendía incorporarse a Pedro Figueroa con dirección a Venustiano Carranza. El joven aseguró que el semáforo cambió a verde, por lo que avanzó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-conductora-en-presunto-estado-de-ebriedad-causa-choque-multiple-HB23118861

El conductor de un Mazda, identificado como Aaron Edmundo Peña Valdés, de 27 años, dio una versión distinta. Señaló que circulaba por Pedro Figueroa, también con dirección a Venustiano Carranza, y sostuvo que el semáforo permanecía en verde para él cuando continuó su trayecto.

Según su declaración, al observar la motocicleta en el cruce intentó esquivarla, pero terminó golpeándola con un costado del vehículo. Posteriormente perdió el control hacia su lado derecho y se impactó contra un poste de concreto.

$!El motociclista resultó ileso tras el accidente y aseguró que avanzó cuando el semáforo cambió a verde.
El motociclista resultó ileso tras el accidente y aseguró que avanzó cuando el semáforo cambió a verde. ULISES MARTÍNEZ

Personal de Tránsito Municipal acudió al lugar para tomar conocimiento del accidente. Debido a que ninguno de los involucrados aceptó la responsabilidad y ambos sostuvieron versiones distintas sobre la luz del semáforo, se solicitó la presencia de una grúa y de las respectivas compañías aseguradoras.

En el lugar no se reportaron personas lesionadas y los daños fueron únicamente materiales. El poste contra el que se impactó el automóvil también resultó afectado y, de acuerdo con la información recabada en el sitio, deberá ser revisado por la compañía de electricidad para determinar si puede continuar en funcionamiento o requiere ser reemplazado.

$!Ambos conductores dieron versiones distintas sobre la luz del semáforo, por lo que la responsabilidad será determinada ante el Ministerio Público.
Ambos conductores dieron versiones distintas sobre la luz del semáforo, por lo que la responsabilidad será determinada ante el Ministerio Público. ULISES MARTÍNEZ

El caso será puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará la responsabilidad de los conductores a partir de las diligencias correspondientes.

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