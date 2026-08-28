Mujeres pierden la vida en la colonia Saltillo 2000

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    Mujeres pierden la vida en la colonia Saltillo 2000
    Autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido.

La fiscalía de feminicidios de la FGE tomó conocimiento del fallecimiento de dos mujeres, pero ambos fueron por cuestiones de salud

Una adulta mayor falleció cuando era ingresada a la Clínica 91 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia Saltillo 2000.

El reporte se recibió alrededor de las 18:30 horas, lo que movilizó al personal del área de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

La víctima fue identificada como Regina N., de 82 años de edad, quien no presentaba huellas visibles de violencia.

De acuerdo con los registros médicos del IMSS, la mujer padecía hipertensión arterial y diabetes, enfermedades que se encontraban entre sus antecedentes médicos.

Según la versión proporcionada por su hermana, Ana María N., durante la tarde Regina comenzó a presentar vómito y dificultades para respirar, por lo que sus familiares decidieron trasladarla a bordo de un vehículo particular a la clínica más cercana para que recibiera atención médica.

Sin embargo, al llegar al hospital, el personal médico confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales. Debido a que no presentaba indicios de violencia y sus antecedentes médicos apuntaban a una posible muerte por causas naturales, no fue necesario trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

MUERE JOVEN EN SALTILLO 2000

Por otro lado, personal de la Fiscalía General del Estado también acudió a un domicilio ubicado sobre la calle Mercado Juárez, en la colonia Saltillo 2000, donde se reportó el fallecimiento de una mujer de 32 años.

La víctima fue identificada como Valeria Lizeth N., quien tampoco presentaba huellas visibles de violencia. De acuerdo con los primeros reportes, su fallecimiento habría ocurrido por causas naturales, debido a que padecía insuficiencia renal.

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Familiares de la mujer señalaron que en los últimos días había presentado un deterioro en su estado físico, situación que ya había sido advertida por los médicos que le brindaban atención.

Durante la tarde de este jueves, Valeria Lizeth se encontraba descansando en su recámara cuando sus familiares intentaron comunicarse con ella, pero no respondió a sus llamados.

Al percatarse de que no reaccionaba, solicitaron ayuda y posteriormente se confirmó que había fallecido. Elementos de la Fiscalía acudieron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes y descartar cualquier situación relacionada con un hecho violento.

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