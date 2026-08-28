Fallece el rey Harald V de Noruega a los 89 años por una infección bacteriana en la sangre

El soberano había ingresado inicialmente por una retención de líquidos relacionada con un tratamiento con cortisona. Sin embargo, su estado de salud se complicó después de que los médicos detectaran una infección bacteriana en la sangre , además de la anemia hemolítica que padecía.

El rey Harald V de Noruega falleció este viernes 28 de agosto a los 89 años, luego de permanecer hospitalizado desde el pasado 17 de agosto en el Hospital Nacional de Oslo. La muerte del monarca fue confirmada por la Casa Real noruega mediante un comunicado difundido durante las primeras horas del día.

“Con profundo pesar comunicamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido hoy. El rey Harald falleció plácidamente en el Rikshospitalet el viernes 28 de agosto, a las 06.35 horas”, indicó la Casa Real de Noruega en un comunicado. La institución también publicó un retrato del monarca acompañado del mensaje que confirmó su fallecimiento.

SUS ÚLTIMOS DÍAS EN EL HOSPITAL

La evolución de Harald V había generado preocupación en Noruega durante los últimos días. En un principio, la respuesta al tratamiento con antibióticos permitió mantener cierto optimismo sobre su recuperación. El pasado 24 de agosto, la Casa Real informó que permanecía estable y sin cambios significativos.

La situación cambió rápidamente este jueves, cuando la familia real confirmó que el estado del rey se había tornado “muy grave”. Desde entonces, la atención del país escandinavo se concentró en el Hospital Nacional de Oslo, donde sus familiares más cercanos permanecieron pendientes de su evolución.

La reina Sonia estuvo durante largas horas junto a su esposo, con quien compartió 58 años de matrimonio. También acudieron la princesa Astrid, hermana mayor del monarca, así como el príncipe heredero Haakon y la princesa Mette-Marit, quienes cancelaron varios compromisos oficiales durante los días más delicados de la hospitalización.

UNA DESPEDIDA QUE CONMOCIONÓ A NORUEGA

La noticia de la muerte del rey provocó una inmediata reacción entre los ciudadanos. El Palacio Real comenzó a recibir ramos de flores y la visita de personas que acudieron espontáneamente para rendir homenaje al monarca, mientras algunos no pudieron contener las lágrimas.

También llamó la atención la presencia de miembros de la familia real que normalmente mantienen un perfil más alejado de los actos oficiales. Entre ellos estuvo Marius Borg, hijo de Mette-Marit, quien habría acudido al hospital para permanecer cerca de Harald, a quien conocía desde pequeño y consideraba una figura cercana dentro de su familia.

La preocupación también llegó a las principales instituciones políticas del país. Representantes del gobierno noruego suspendieron compromisos públicos mientras se esperaba información sobre la evolución del jefe de Estado.

EL REY QUE BUSCÓ UNIR A NORUEGA

Harald V llegó al trono en 1991 y se convirtió en el monarca reinante de mayor edad en Europa. Durante sus últimos años enfrentó distintos problemas de salud, aunque mantuvo su decisión de no abdicar y continuó siendo una figura central para la monarquía noruega.

Aunque sus facultades como jefe de Estado eran limitadas, el rey logró convertirse en una figura de unión nacional, especialmente durante momentos de crisis. Uno de sus discursos más recordados ocurrió después de los atentados perpetrados por Anders Behring Breivik el 22 de julio de 2011, en los que murieron 77 personas.

“Creo firmemente que la libertad es más fuerte que el miedo. Creo firmemente en una democracia y una sociedad noruega abiertas”, declaró entonces, en un mensaje que quedó marcado en la memoria colectiva del país.

Sus palabras también reflejaron la transformación social de Noruega. Durante un discurso por sus 25 años como monarca, en 2016, expresó: “Los noruegos son chicas que aman a chicas, chicos que aman a chicos, y chicas y chicos que se aman entre sí”.

El rey añadió una frase que volvió a circular ampliamente tras conocerse su muerte: “Los noruegos creen en Dios, Alá, el Universo y en nada”.