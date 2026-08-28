Respalda Attolini rechazo a la doble nacionalidad para candidatos a Presidente y gobernadores

En charla con De Buena Fuente, sentenció que tener una doble nacionalidad abre la posibilidad de que el representante público tome decisiones pensando en intereses ajenos a México.

El diputado local por Morena, Antonio Attolini , respaldó ayer la propuesta presidencial de prohibir que políticos con doble nacionalidad sean presidentes de la República o gobernadores.

Attolini Murra destacó que la iniciativa de ley propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, obliga a la persona a comprometerse a la defensa de las leyes del país o estado que representa.

“¿Para qué quieres derechos y obligaciones en un país, mientras eres titular del Poder Ejecutivo en un estado o presidente, en otra nación?”, se preguntó el político lagunero.

¿Sabrá el diputado morenista que la senadora coahuilense Cecilia Guadiana tiene doble nacionalidad?

BÁLSAMO CELESTIAL

La noticia cayó como bálsamo celestial entre la militancia local, con cuadros veteranos aplaudiendo con lágrimas en los ojos y jóvenes en abrazos colectivos, en una ola de júbilo.

Así resumió el empresario monclovense, Armando de la Garza, en tono irónico el impacto electoral en Monclova de la posible incorporación del político panista Theo Kalionchiz al PRI.

Y es que el legislador federal, ayer fue recibido con bombo y platillo, en la reunión plenaria del PRI, en la ciudad de México, por el líder nacional Alito Moreno y el diputado federal Rubén Moreira.

Armando de la Garza presumió con sorna en redes sociales que la llegada de Theo no será suma cualquiera para Alito, sino que es el equivalente político a ganarse la lotería sin comprar boleto.

Bueno, algo exagerados los dos bandos, pero es evidente que ser yerno del empresario y ex alcalde saltillense, Miguel Arizpe Jiménez, trae a Theo una enorme ventaja política y económica.

Seguro, el paisano va por la reelección...

TRATO PAREJO

Importantes son, sin duda, los reconocimientos nacionales que el alcalde saltillense Javier Díaz recibe a nivel nacional, por su buen gobierno.

Pero más importante, seguramente, es la buena opinión que tienen los habitantes de la capital del estado, acerca de su trabajo cotidiano.

Y es que el edil sarapero atiende necesidades que alcaldes anteriores restaban importancia, pero que daban mala imagen a la ciudad y la hacían ver descuidada.

El sur de la capital tiene una mejor cara y sus colonos lo agradecen, pues regularmente era el más olvidado por administraciones pasadas.

Y es que la atención se centraba en sectores de clase media alta, alta y muy alta, en el norte de Saltillo, y ahorita se nota un trato parejo con colonias populares.

Ahí la lleva...

SALIDA ANTICIPADA

Representantes legales y familiares de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, presa en un penal de Coahuila, afirman que las acusaciones en su contra están prendidas con alfileres.

Los abogados advierten que las denuncias legales contra Flores Guerra son fáciles de combatir y pronto quedará demostrado que están fabricadas al ahí se va, dijeron cercanos.

Mientras esto ocurre, Tania y su hermano Tony dejaron de lado sus criticas y su presencia en redes sociales en un cambio de estrategia recomendado por su representación legal.