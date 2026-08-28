En Saltillo, conductora en presunto estado de ebriedad causa choque múltiple

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    En Saltillo, conductora en presunto estado de ebriedad causa choque múltiple
    Tres vehículos estuvieron involucrados en el accidente registrado durante la noche del jueves en Prolongación Géminis. MARTÍN ROJAS

La mujer fue detenida después de que agentes de Tránsito detectaran que presentaba aliento alcohólico; no se reportaron personas con lesiones de consideración

Una conductora que presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol fue detenida luego de un accidente en el que estuvieron involucrados tres vehículos durante la noche del jueves, en las inmediaciones de la colonia Evaristo Pérez Arreola, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, cuando la mujer conducía un Chrysler 200 color plata por la calle Prolongación Géminis, con dirección al poniente. De acuerdo con la información recabada en el lugar, circulaba a una velocidad superior a la permitida.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-mujer-tras-estrellar-su-vehiculo-contra-farmacia-en-saltillo-investigan-que-ocurrio-MB23118224

A la altura de la calle Cedros, la conductora perdió el control y se impactó contra la parte trasera de un Mazda 3 color guindo. Debido a la fuerza del golpe, este último vehículo fue proyectado hacia los carriles contrarios.

En ese momento, una camioneta Jeep Cherokee que circulaba en sentido opuesto no logró evitar la colisión y terminó impactándose contra la parte frontal del Mazda. Los tres vehículos presentaron daños materiales.

$!El Mazda 3 fue impactado por alcance y, según la información recabada en el lugar, terminó proyectado hacia los carriles contrarios.
El Mazda 3 fue impactado por alcance y, según la información recabada en el lugar, terminó proyectado hacia los carriles contrarios. MARTÍN ROJAS

Testigos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Al entrevistarse con la mujer señalada como presunta responsable, los oficiales detectaron que presentaba aliento alcohólico, por lo que procedieron a detenerla y ponerla a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinará su situación jurídica y la responsabilidad por los daños ocasionados.

$!La Jeep Cherokee circulaba en sentido contrario cuando terminó involucrada en el choque, de acuerdo con el reporte del accidente.
La Jeep Cherokee circulaba en sentido contrario cuando terminó involucrada en el choque, de acuerdo con el reporte del accidente. MARTÍN ROJAS

Pese a los daños que presentaron las unidades, no se reportaron personas con lesiones de consideración, por lo que ninguno de los involucrados requirió traslado a un hospital.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Policía
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rocha Moya: Error de ubicación

Rocha Moya: Error de ubicación
true

Respalda Attolini rechazo a la doble nacionalidad para candidatos a Presidente y gobernadores
true

POLITICÓN: Fichaje de Kalionchiz, ¿decisión de Alito o acuerdo con el PRI Coahuila?
La Luna adquirió tonalidades rojizas durante el eclipse observado desde Saltillo.

Luna de Sangre deslumbra a Saltillo; así se vivió el eclipse lunar en la capital de Coahuila
Autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido.

Mujeres pierden la vida en la colonia Saltillo 2000
En 2025, la convocatoria de Steelers en Saltillo reunió a 446 aficionados.

Steelers Fans en Saltillo: ¿Cuándo y dónde será la foto mundial 2026?
Mark Zuckerberg quiere asegurarse de que sus competidores compartan sus restricciones

Mark Zuckerberg quiere asegurarse de que sus competidores compartan sus restricciones
El rey Harald V de Noruega falleció este viernes 28 de agosto a los 89 años, después de que su estado de salud se complicara durante su hospitalización

Fallece el rey Harald V de Noruega a los 89 años por una infección bacteriana en la sangre