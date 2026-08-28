En Saltillo, conductora en presunto estado de ebriedad causa choque múltiple

Una conductora que presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol fue detenida luego de un accidente en el que estuvieron involucrados tres vehículos durante la noche del jueves, en las inmediaciones de la colonia Evaristo Pérez Arreola, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, cuando la mujer conducía un Chrysler 200 color plata por la calle Prolongación Géminis, con dirección al poniente. De acuerdo con la información recabada en el lugar, circulaba a una velocidad superior a la permitida.

A la altura de la calle Cedros, la conductora perdió el control y se impactó contra la parte trasera de un Mazda 3 color guindo. Debido a la fuerza del golpe, este último vehículo fue proyectado hacia los carriles contrarios. En ese momento, una camioneta Jeep Cherokee que circulaba en sentido opuesto no logró evitar la colisión y terminó impactándose contra la parte frontal del Mazda. Los tres vehículos presentaron daños materiales.

Testigos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Al entrevistarse con la mujer señalada como presunta responsable, los oficiales detectaron que presentaba aliento alcohólico, por lo que procedieron a detenerla y ponerla a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinará su situación jurídica y la responsabilidad por los daños ocasionados.

Pese a los daños que presentaron las unidades, no se reportaron personas con lesiones de consideración, por lo que ninguno de los involucrados requirió traslado a un hospital.