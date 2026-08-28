Luna de Sangre deslumbra a Saltillo; así se vivió el eclipse lunar en la capital de Coahuila

Luna de Sangre deslumbra a Saltillo; así se vivió el eclipse lunar en la capital de Coahuila

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Elena Vega
por Elena Vega

El eclipse lunar convirtió el cielo de Saltillo en un espectáculo astronómico, con la Luna cubierta hasta en 93% por la sombra de la Tierra y teñida de tonos rojizos

Saltillo
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La noche de ayer jueves ofreció a Saltillo un bello espectáculo, cuando la Luna quedó parcialmente cubierta por la sombra de la Tierra y adquirió una tonalidad rojiza, en un fenómeno conocido como Luna de Sangre.

El eclipse lunar pudo observarse a simple vista y permitió a aficionados, familias y amantes de la astronomía dirigir sus miradas hacia el cielo para seguir el lento avance de la sombra terrestre sobre el satélite natural.

$!La lente de los fotógrafos de VANGUARDIA Héctor García y Omar Saucedo captaron la Luna en su máximo esplendor.
La lente de los fotógrafos de VANGUARDIA Héctor García y Omar Saucedo captaron la Luna en su máximo esplendor. HÉCTOR GARCÍA

El fenómeno comenzó de manera discreta. Cerca de las 20:20 horas se presentó la fase penumbral, momento en que la Tierra empezó a bloquear una parte de la luz solar que normalmente ilumina la superficie lunar.

A partir de entonces, el cambio en la apariencia de la Luna se hizo cada vez más evidente. La sombra avanzó paulatinamente hasta cubrir una mayor proporción del disco lunar, reduciendo su brillo habitual.

https://vanguardia.com.mx/informacion/asi-se-vio-el-eclipse-de-sangre-cuando-la-luna-llena-se-tine-de-rojo-video-GB23116110

Alrededor de las 21:15 horas, aproximadamente la mitad de la Luna ya se encontraba bajo la sombra de la Tierra, mientras que los observadores podían apreciar cómo el satélite adquiría una apariencia completamente distinta a la habitual.

El momento más llamativo llegó poco después, cuando la Luna comenzó a mostrar con mayor intensidad tonalidades rojizas, anaranjadas y cobrizas, producto de la manera en que la atmósfera terrestre filtra y desvía la luz solar.

Este efecto es el que da origen al popular nombre de “Luna de Sangre”. Aunque la Tierra bloquea directamente la luz del Sol, parte de ella atraviesa la atmósfera, donde la luz azul se dispersa y las tonalidades rojizas logran llegar hasta la superficie lunar.

$!La Luna de Sangre sorprendió a los saltillenses durante la noche de ayer jueves.
La Luna de Sangre sorprendió a los saltillenses durante la noche de ayer jueves. OMAR SAUCEDO

UNA NOCHE DE ASTRONOMÍA

En Saltillo, el fenómeno también fue seguido desde el Observatorio de la Facultad de Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde integrantes de la comunidad astronómica y ciudadanos se reunieron para observar el eclipse.

La Sociedad Astronómica de Saltillo destacó la participación de la población y señaló que durante la jornada se contabilizaron más de 12 telescopios utilizados por aficionados que acudieron al lugar para observar el fenómeno.

De acuerdo con el testimonio compartido por la agrupación, la experiencia no solamente permitió contemplar el eclipse, sino también generar un encuentro entre personas interesadas en la ciencia.

La sombra avanzando lentamente sobre la Luna provocó momentos de asombro entre los asistentes, mientras los telescopios apuntaban hacia el mismo punto del cielo y los participantes intercambiaban explicaciones, comentarios y observaciones.

La organización también reconoció el trabajo de la Facultad de Físico Matemáticas de la UAdeC para hacer posible la actividad de observación y acercar el conocimiento astronómico a la comunidad.

$!Antes y después del eclipse, la Luna recuperó su brillo blanco habitual en el cielo nocturno de Saltillo.
Antes y después del eclipse, la Luna recuperó su brillo blanco habitual en el cielo nocturno de Saltillo. OMAR SAUCEDO

LA SOMBRA COMENZÓ A RETIRARSE

Después de alcanzar su punto máximo, alrededor de las 23:11 horas, el eclipse entró en su etapa de salida.

La sombra terrestre comenzó entonces a abandonar gradualmente la superficie lunar, permitiendo que el satélite recuperara poco a poco su apariencia habitual.

El proceso fue tan gradual como el inicio: primero disminuyó la zona oscurecida y posteriormente la Luna comenzó a recuperar su brillo conforme avanzaban las siguientes fases del eclipse.

$!Saltillenses disfrutaron del eclipse lunar y siguieron sus distintas etapas.
Saltillenses disfrutaron del eclipse lunar y siguieron sus distintas etapas. SOCIEDAD ASTRONÓMICA DE SALTILLO

Finalmente, la sombra terrestre dejó de cubrir el disco lunar y el fenómeno astronómico llegó a su conclusión.

Aunque el eclipse pudo seguirse en diferentes puntos de México, las condiciones meteorológicas representaron un obstáculo para algunos observadores, debido a la presencia de nubosidad en distintas regiones del país.

$!El eclipse lunar ofreció un espectáculo astronómico que pudo apreciarse en el cielo nocturno de Saltillo.
El eclipse lunar ofreció un espectáculo astronómico que pudo apreciarse en el cielo nocturno de Saltillo. OMAR SAUCEDO

Para quienes lograron encontrar cielos despejados, sin embargo, la noche dejó una de las postales astronómicas más llamativas del año: una Luna parcialmente cubierta por la sombra de nuestro planeta y teñida de rojo frente al cielo nocturno de Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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