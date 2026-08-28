Luna de Sangre deslumbra a Saltillo; así se vivió el eclipse lunar en la capital de Coahuila

La noche de ayer jueves ofreció a Saltillo un bello espectáculo, cuando la Luna quedó parcialmente cubierta por la sombra de la Tierra y adquirió una tonalidad rojiza, en un fenómeno conocido como Luna de Sangre. El eclipse lunar pudo observarse a simple vista y permitió a aficionados, familias y amantes de la astronomía dirigir sus miradas hacia el cielo para seguir el lento avance de la sombra terrestre sobre el satélite natural.

El fenómeno comenzó de manera discreta. Cerca de las 20:20 horas se presentó la fase penumbral, momento en que la Tierra empezó a bloquear una parte de la luz solar que normalmente ilumina la superficie lunar. A partir de entonces, el cambio en la apariencia de la Luna se hizo cada vez más evidente. La sombra avanzó paulatinamente hasta cubrir una mayor proporción del disco lunar, reduciendo su brillo habitual.

Alrededor de las 21:15 horas, aproximadamente la mitad de la Luna ya se encontraba bajo la sombra de la Tierra, mientras que los observadores podían apreciar cómo el satélite adquiría una apariencia completamente distinta a la habitual. El momento más llamativo llegó poco después, cuando la Luna comenzó a mostrar con mayor intensidad tonalidades rojizas, anaranjadas y cobrizas, producto de la manera en que la atmósfera terrestre filtra y desvía la luz solar. Este efecto es el que da origen al popular nombre de “Luna de Sangre”. Aunque la Tierra bloquea directamente la luz del Sol, parte de ella atraviesa la atmósfera, donde la luz azul se dispersa y las tonalidades rojizas logran llegar hasta la superficie lunar.

UNA NOCHE DE ASTRONOMÍA En Saltillo, el fenómeno también fue seguido desde el Observatorio de la Facultad de Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde integrantes de la comunidad astronómica y ciudadanos se reunieron para observar el eclipse. La Sociedad Astronómica de Saltillo destacó la participación de la población y señaló que durante la jornada se contabilizaron más de 12 telescopios utilizados por aficionados que acudieron al lugar para observar el fenómeno. De acuerdo con el testimonio compartido por la agrupación, la experiencia no solamente permitió contemplar el eclipse, sino también generar un encuentro entre personas interesadas en la ciencia. La sombra avanzando lentamente sobre la Luna provocó momentos de asombro entre los asistentes, mientras los telescopios apuntaban hacia el mismo punto del cielo y los participantes intercambiaban explicaciones, comentarios y observaciones. La organización también reconoció el trabajo de la Facultad de Físico Matemáticas de la UAdeC para hacer posible la actividad de observación y acercar el conocimiento astronómico a la comunidad.

LA SOMBRA COMENZÓ A RETIRARSE Después de alcanzar su punto máximo, alrededor de las 23:11 horas, el eclipse entró en su etapa de salida. La sombra terrestre comenzó entonces a abandonar gradualmente la superficie lunar, permitiendo que el satélite recuperara poco a poco su apariencia habitual. El proceso fue tan gradual como el inicio: primero disminuyó la zona oscurecida y posteriormente la Luna comenzó a recuperar su brillo conforme avanzaban las siguientes fases del eclipse.

Finalmente, la sombra terrestre dejó de cubrir el disco lunar y el fenómeno astronómico llegó a su conclusión. Aunque el eclipse pudo seguirse en diferentes puntos de México, las condiciones meteorológicas representaron un obstáculo para algunos observadores, debido a la presencia de nubosidad en distintas regiones del país.