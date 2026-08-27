Steelers Fans en Saltillo: ¿Cuándo y dónde será la foto mundial 2026?

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    Steelers Fans en Saltillo: ¿Cuándo y dónde será la foto mundial 2026?
    En 2025, la convocatoria de Steelers en Saltillo reunió a 446 aficionados. FOTO: STEELERS BLACK AND YELLOW SALTILLO

Los aficionados realizarán el 6 de septiembre su 13.ª foto mundial, con la expectativa de superar los 446 asistentes que participaron en la edición de 2025

La comunidad de aficionados de los Steelers de Pittsburgh en Saltillo volverá a reunirse para formar parte del World Photo Day, una convocatoria que cada año reúne a seguidores del equipo en distintas ciudades y países antes del arranque de una nueva temporada de la NFL.

La 13.ª edición de esta fotografía internacional se realizará el próximo domingo 6 de septiembre de 2026, a las 10:30 horas, en las Escaleras del Parque Las Maravillas, ubicadas sobre el bulevar Carlos Abedrop Dávila número 3745.

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La invitación está dirigida a los seguidores del equipo, quienes podrán acudir portando jerseys, gorras, banderas y otros artículos representativos de los Steelers para formar parte de la imagen que identifica a la afición de Saltillo dentro de esta actividad internacional.

El encuentro es convocado por los propios aficionados y se mantiene como un evento sin fines de lucro. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse con Enrique Hernández, organizador de la actividad, o consultar las redes sociales de Steelers Black & Yellow Saltillo y Foto Oficial Steelers Fans.

UNA TRADICIÓN QUE COMENZÓ EN MÉXICO

La fotografía tiene como antecedente una iniciativa que comenzó en 2014, cuando aficionados de los Steelers en Saltillo decidieron organizar una reunión para tomarse una imagen grupal previo al comienzo de la temporada.

De acuerdo con Enrique Hernández, la idea surgió después de un viaje a un training camp en Ciudad de México, donde tuvo contacto con otros seguidores del equipo. Un año antes, en 2013, aficionados de Monterrey conocidos como Regios de Acero ya habían realizado una fotografía de su comunidad, lo que posteriormente sirvió como referencia para ampliar la convocatoria.

Con el paso de los años, la dinámica dejó de concentrarse únicamente en México y comenzó a involucrar a seguidores de otros países. En su mayor alcance, la iniciativa llegó a reunir representantes de 20 países y 102 ciudades.

Saltillo también ha tenido participación destacada dentro de ese registro. La mayor asistencia histórica de la comunidad local fue de 755 personas en 2018, mientras que en 2022 alcanzó el segundo lugar del ranking mundial de ciudades participantes.

En la edición de 2025, la convocatoria reunió a 446 aficionados, una cifra que la organización buscará superar este año. Con ese antecedente, la expectativa para la edición 13 es contar con una asistencia mayor y continuar incrementando la participación de la comunidad acerera en Saltillo.

UNA FOTO QUE CONECTA CON LOS FANS

Más allá de reunir a los seguidores para una fotografía, el World Photo Day busca mostrar la presencia de la afición de los Steelers fuera de Pittsburgh. Las imágenes de las diferentes ciudades forman parte de una dinámica que permite visualizar el alcance internacional de la comunidad.

Para los aficionados de Saltillo, además, representa un punto de encuentro previo al inicio de la temporada y una oportunidad para compartir la identidad que han construido durante más de una década.

La cita será el 6 de septiembre a las 10:30 horas en las Escaleras del Parque Las Maravillas. La participación será gratuita y está abierta a los seguidores de todas las edades.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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