Amenaza a empleada con un cuchillo y roba dinero de boutique en Ramos Arizpe (video)
La propietaria solicita ayuda para encontrar al responsable del acto delictivo ocurrido recientemente, difundiendo imágenes para facilitar su captura
A través de redes sociales, la boutique Pretty with Cass denunció un asalto ocurrido en su local de la Plaza 311, ubicada sobre la calle José María Morelos, en la zona centro de Ramos Arizpe. El hecho, registrado el pasado 4 de agosto, ha generado preocupación entre comerciantes y clientes de la zona.
De acuerdo con la propietaria de la boutique afectada, identificada como Yamilet Pérez, un hombre ingresó al establecimiento alrededor de las 16:23 horas, amenazó con un cuchillo a la empleada que se encontraba atendiendo y posteriormente la encerró en el baño.
Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran cómo el sujeto, tras amagar a la trabajadora, revisa los cajones del mostrador, toma dinero en efectivo y abandona el lugar a las 16:25 horas. El robo se desarrolló en un lapso de apenas dos minutos.
La víctima no sufrió lesiones físicas, aunque el incidente provocó un fuerte susto y momentos de tensión. “Gracias a Dios no pasó a mayores”, expresó la propietaria en la publicación que difundió en redes sociales para solicitar apoyo en la identificación y localización del responsable.
La denuncia, acompañada del video del asalto, ha sido compartida decenas de veces, con el objetivo de recabar información que permita ubicar al presunto ladrón. La afectada pidió a la ciudadanía comunicarse a la página de la boutique o al número telefónico 844 668 6499 para aportar datos que ayuden en la investigación.
El caso se suma a otros reportes de robos en pequeños comercios, lo que ha motivado a los dueños de negocios a reforzar medidas de seguridad y a mantenerse en comunicación constante para alertarse entre sí sobre incidentes.
Mientras tanto, la difusión de las imágenes sigue activa en redes sociales con la esperanza de que alguien reconozca al sospechoso y lo denuncie ante las autoridades competentes.