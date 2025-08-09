Amenaza a empleada con un cuchillo y roba dinero de boutique en Ramos Arizpe (video)

A través de redes sociales, la boutique Pretty with Cass denunció un asalto ocurrido en su local de la Plaza 311, ubicada sobre la calle José María Morelos, en la zona centro de Ramos Arizpe. El hecho, registrado el pasado 4 de agosto, ha generado preocupación entre comerciantes y clientes de la zona. De acuerdo con la propietaria de la boutique afectada, identificada como Yamilet Pérez, un hombre ingresó al establecimiento alrededor de las 16:23 horas, amenazó con un cuchillo a la empleada que se encontraba atendiendo y posteriormente la encerró en el baño. TE PUEDE INTERESAR: Cambia tractocamión de carril sin precaución y causa choque en el periférico LEA de Saltillo

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran cómo el sujeto, tras amagar a la trabajadora, revisa los cajones del mostrador, toma dinero en efectivo y abandona el lugar a las 16:25 horas. El robo se desarrolló en un lapso de apenas dos minutos. La víctima no sufrió lesiones físicas, aunque el incidente provocó un fuerte susto y momentos de tensión. “Gracias a Dios no pasó a mayores”, expresó la propietaria en la publicación que difundió en redes sociales para solicitar apoyo en la identificación y localización del responsable.