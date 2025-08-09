Cambia tractocamión de carril sin precaución y causa choque en el periférico LEA de Saltillo

El conductor de un tractocamión provocó un percance vehicular luego de cambiar de carril sin la debida precaución, impactando en un costado a un vehículo Dodge, cuyo conductor perdió el control y terminó girando 180 grados al poniente de Saltillo.

El accidente se registró minutos antes de las 20:00 horas, cuando la pesada unidad circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en dirección de poniente a oriente.

