Cambia tractocamión de carril sin precaución y causa choque en el periférico LEA de Saltillo

Saltillo
/ 9 agosto 2025
    El percance ocurrió sobre el puente del periférico, a la altura del bulevar Vito Alessio Robles. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

La colisión provocó congestionamiento vial sobre el periférico Luis Echeverría, obligando a las autoridades a cerrar la circulación de un carril por varios minutos

El conductor de un tractocamión provocó un percance vehicular luego de cambiar de carril sin la debida precaución, impactando en un costado a un vehículo Dodge, cuyo conductor perdió el control y terminó girando 180 grados al poniente de Saltillo.

El accidente se registró minutos antes de las 20:00 horas, cuando la pesada unidad circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en dirección de poniente a oriente.

$!El percance ocurrió sobre el puente del periférico, a la altura del bulevar Vito Alessio Robles.
El percance ocurrió sobre el puente del periférico, a la altura del bulevar Vito Alessio Robles. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Fue sobre el puente vehicular ubicado en la intersección con el bulevar Vito Alessio Robles donde el chofer intentó incorporarse del carril derecho al izquierdo. Sin embargo, al realizar la maniobra invadió el derecho de paso de un automóvil Dodge Neón, provocando la colisión que hizo que el vehículo girara sobre su propio eje.

Testigos que presenciaron el incidente detuvieron su marcha para auxiliar a los involucrados, quienes, afortunadamente, no sufrieron lesiones.

$!Elementos de Tránsito Municipal resguardaron la zona para evitar otro accidente.
Elementos de Tránsito Municipal resguardaron la zona para evitar otro accidente. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona, ya que la circulación comenzaba a congestionarse.

Finalmente, ambas unidades fueron remolcadas a un corralón, donde permanecerán hasta que el responsable cubra los daños ocasionados.

