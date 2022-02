Amor como eje social

Por Enrique Martínez y Morales

Cualquier detalle demuestra lo mucho que queremos a las personas que nos importan, sin embargo, los chocolates se acaban al siguiente día y las flores se marchitan. Así, de nada sirven las muestras de afecto, si al día siguiente volvemos a la rutina distante, hedonista, egoísta. De nada vale encender una llama con muchas ganas si no se le va a proteger de los ventarrones y de la lluvia.

Creo que el amor es un sentimiento, pero también debe ser una decisión. Y no solo me refiero al amor de pareja, sino también al amor hacia el prójimo. Y ese amor no se demuestra con flores y chocolates nada más, sino más bien, con acciones, con actitudes, con obras.

Es importante que la humanidad cambie su actuar, que actuemos con amor. Hacemos eso cuando cuando tratamos con dignidad a las personas con las que trabajamos, cuando nos interesamos no solamente su desempeño laboral, sino también en su salud, en cómo está su familia, en sus eventos especiales o importantes, cuando se les hace sentir parte de un equipo y además se les ofrece una compensación justa.