El Informe de Román: El hombre. El político

Son las 12:20 de la tarde; estamos en el Teatro Nazas. Desde una bocina, la voz de Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, se escucha: “Mi querido Torreón. Nuestro querido Torreón siempre puede más”.

Sube Román al escenario y con sus palabras abraza a su “gran amigo y aliado”, el gobernador Manolo Jiménez. Luego agradece la presencia de la representante del Poder Legislativo, autoridades militares, integrantes del gabinete legal estatal, diputados locales y federales, delegados federales, exalcaldes torreonenses, líderes sindicales y alcaldes de la Comarca Lagunera de Coahuila, Saltillo, Monclova y Durango.

De manera puntual, Cepeda abraza con sus palabras a Selina, su extraordinaria compañera de vida. Agradece a integrantes de su equipo de trabajo y del Cabildo, empresarios, representantes de cámaras empresariales, de la sociedad civil y medios de comunicación, así como a los responsables de Sector y de la Zona del tricolor.

En ese momento, mi compañera de al lado me dice que Miguel Mery, representante del Poder Judicial, no estaba presente porque andaba en una carrera de “racers” en la Sierra Tarahumara.

Respiré aliviado porque su presencia habría resquebrajado –con fenomenal rechifla– el clima que definió a este informe, el cual enfatizó la unidad, la responsabilidad, la coordinación y la lealtad compartidas entre gobierno estatal y municipal, para fusionar con una fuerte sinergia el futuro de Torreón y de Coahuila.

Terminadas las salutaciones del caso, Román empezó a cincelar con sus palabras el equilibrio entre la reafirmación de nuestra identidad torreonense con la ratificación de un compromiso irrestricto con Coahuila.

Por ello inició su informe con estas palabras: “Qué orgullo ser de Torreón y qué orgullo ser de Coahuila. A lo largo de la historia de nuestro municipio, nos hemos enfrentado a desafíos que forjan carácter. Esta es una tierra de gente que trabaja, que se levanta y que nunca se rinde. Nuestro legado está marcado por movimientos sociales y grandes desafíos... que impulsan a Torreón y a Coahuila a convertirse en una región estratégica, productiva y con visión de futuro. Cada etapa nos puso a prueba y hoy confirmo algo fundamental: Torreón y Coahuila avanzan con fuerza propia.

“Aquí en Torreón nos adaptamos. Aquí crecemos con determinación. Los retos impulsan, sin duda, lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros está en ese carácter, identidad y pasión que llevamos en la sangre”.

Sus palabras apuntalaban la identidad torreonense, cierto, pero también hablaban del mismo Román y cómo la había encarnado para superar, aprender y sacar su mejor versión como persona y político ante las adversidades, políticas y personales, que enfrentó los últimos meses.

Detrás de Román había una pantalla rectangular al centro y dos cóncavas que, a través de sus imágenes, multiplicaron a lo largo del Informe esa fusión virtuosa entre las identidades torreonense y coahuilense; gobierno municipal y estatal.

Mientras Cepeda reportaba los resultados de su trabajo, hacía referencia explícita a la colaboración con el gobierno estatal mediante referentes identitarios –como testigos– que aparecían en la parte baja de la pantalla: el teleférico, la Casa Mudéjar, el Museo Arocena, el Cristo de las Noas, el Manto de la Virgen, entre otros.

Resalto algunos de estos resultados: “Realizamos una inversión histórica en seguridad pública. Ejecutamos 130 obras de infraestructura con una inversión de casi 331 millones de pesos. Atendimos a mil 620 nuevos emprendedores. Recibimos la calificación “mxAA/Estable” de Standard & Poor’s por finanzas sólidas y estrategias de recaudación.

“Incorporamos siete nuevas fuentes de abastecimiento a la red. Plantamos más de 18 mil 400 árboles. Más de 10 mil mujeres víctimas de violencia fueron atendidas. Más de un millón 200 mil laguneros asistieron a eventos culturales”. Y, finalmente, “fortalecimos la atención a quienes más lo necesitan”.

Los logros son sólidos y hablan por sí mismos; detrás de ellos, sin embargo, hay un hombre, un político llamado Román Alberto, que supo asumir –a cabalidad– la esencia de nuestra identidad torreonense para superar adversidades, adaptarse, crecer y ofrecer su mejor versión para Torreón y para Coahuila. ¡Enhorabuena!