Ellos pintan para venir en el Mundial a Monterrey... y Saltillo

MONTERREY, NL.-Las Selecciones de Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador del Repechaje B de la UEFA, son las naciones que perfilan para jugar en Monterrey en la Copa del Mundo 2026.

Tras realizarse el sorteo del Mundial en Washington, Estados Unidos, se definió el Grupo F, del cual habrá dos partidos de Fase de Grupos que tendrán como sede el Estadio Monterrey.

Los contendientes a ganar el boleto del Repechaje B de Europa son Ucrania, Suecia, Polonia o Albania, quienes jugarán la llave los días 26 y 31 de marzo en sede por definir.

Será este sábado cuando la FIFA defina las sedes de los partidos y, con ello, se sabrá si los cuatro integrantes del Grupo F vienen a jugar aquí o sólo tres.