Ellos pintan para venir en el Mundial a Monterrey... y Saltillo

Saltillo
/ 5 diciembre 2025
    Ellos pintan para venir en el Mundial a Monterrey... y Saltillo
    La capital coahuilense se beneficiaría de partidos mundialistas por su cercanía FOTO: ESPECIAL

Dos partidos del Grupo F se jugarán en el estadio de Nuevo León

MONTERREY, NL.-Las Selecciones de Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador del Repechaje B de la UEFA, son las naciones que perfilan para jugar en Monterrey en la Copa del Mundo 2026.

Tras realizarse el sorteo del Mundial en Washington, Estados Unidos, se definió el Grupo F, del cual habrá dos partidos de Fase de Grupos que tendrán como sede el Estadio Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Todo listo para México! Estos son los tres países que enfrentará el Tri en la Fase de Grupos del Mundial 2026

Los contendientes a ganar el boleto del Repechaje B de Europa son Ucrania, Suecia, Polonia o Albania, quienes jugarán la llave los días 26 y 31 de marzo en sede por definir.

Será este sábado cuando la FIFA defina las sedes de los partidos y, con ello, se sabrá si los cuatro integrantes del Grupo F vienen a jugar aquí o sólo tres.

$!Los juegos en Monterrey serán los días 14 y 20 de junio.
Los juegos en Monterrey serán los días 14 y 20 de junio. FOTO: FIFA

Los duelos del Grupo F a jugarse en Monterrey serán los días 14 y 20 de junio.

Monterrey albergará además un duelo del Grupo A (24 de junio) y otro de Dieciseisavos el 29 de junio y en el cual participar el líder del Grupo F ante el segundo del Grupo C.

