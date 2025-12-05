UAdeC identifica 50 plantas con potencial para tratar enfermedades bucales

Saltillo
/ 5 diciembre 2025
    El romero y la moringa están entre las plantas más estudiadas por sus beneficios bucales. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Una tesis del CIJE-UAdeC analizó 63 estudios y clasificó 50 plantas útiles en tratamientos bucales

Una tesis doctoral desarrollada en el Centro de Investigación y Jardín Etnobotánico (CIJE) de la Universidad Autónoma de Coahuila identificó 50 especies de plantas latinoamericanas con aplicaciones terapéuticas para tratar desde dolor dental agudo hasta procesos inflamatorios complejos como la periodontitis.

La revisión científica encontró que 35 de estas especies tienen actividad antiinflamatoria, 28 poseen propiedades cicatrizantes, 20 cuentan con efectos analgésicos y 12 presentan cualidades relajantes.

La investigación, titulada “Potencial terapéutico de las plantas medicinales latinoamericanas en enfermedades bucales: del dolor dental a la inflamación periodontal”, fue recibida el 14 de julio de 2025, aprobada tres meses después y publicada el 27 de noviembre.

Sus autores —Valentina Ramírez Torres, Cristian Torres León, Liliana Londoño Hernández, Ricardo Gómez García y Nathiely Ramírez Guzmán— realizaron un análisis exhaustivo de literatura científica, sin intervención experimental con humanos o animales.

$!Propóleo: un producto natural destacado por su acción antimicrobiana en encías.
Propóleo: un producto natural destacado por su acción antimicrobiana en encías. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

México destacó como el país con mayor proporción de especies reportadas (60 por ciento), seguido de Colombia y Perú (54 por ciento) y Brasil (32 por ciento).

Entre las plantas más estudiadas se encuentran el romero (Salvia rosmarinus), la moringa, el aloe vera y la albahaca, todas ampliamente utilizadas en prácticas tradicionales y valoradas por sus beneficios antiinflamatorios, cicatrizantes y antibacterianos.

El análisis incluyó 63 artículos considerados relevantes, que documentan aplicaciones potenciales en odontología, particularmente para afecciones como gingivitis y periodontitis.

Los autores subrayan que el uso de estas plantas requiere conocimiento botánico preciso, pues su identificación, preparación y dosis pueden influir significativamente en su eficacia y seguridad. Incluso advierten que el uso inadecuado o excesivo puede generar toxicidad.

Además, la revisión incluyó algunas especies no nativas —como el jengibre (Zingiber officinale)— empleadas como comparadores externos por su uso extendido en América Latina.

Cada planta mostró efectos particulares: el propóleo, por ejemplo, demostró actividad antimicrobiana eficaz contra infecciones de encías; la salvia y el aloe vera sobresalieron por su capacidad para aliviar el dolor y favorecer la cicatrización; y la moringa destacó por su acción antiinflamatoria en tejidos bucales.

La investigación fue respaldada por instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la Universidade Católica Portuguesa.

