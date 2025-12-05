UAdeC identifica 50 plantas con potencial para tratar enfermedades bucales

Una tesis doctoral desarrollada en el Centro de Investigación y Jardín Etnobotánico (CIJE) de la Universidad Autónoma de Coahuila identificó 50 especies de plantas latinoamericanas con aplicaciones terapéuticas para tratar desde dolor dental agudo hasta procesos inflamatorios complejos como la periodontitis.

La revisión científica encontró que 35 de estas especies tienen actividad antiinflamatoria, 28 poseen propiedades cicatrizantes, 20 cuentan con efectos analgésicos y 12 presentan cualidades relajantes.

La investigación, titulada “Potencial terapéutico de las plantas medicinales latinoamericanas en enfermedades bucales: del dolor dental a la inflamación periodontal”, fue recibida el 14 de julio de 2025, aprobada tres meses después y publicada el 27 de noviembre.

Sus autores —Valentina Ramírez Torres, Cristian Torres León, Liliana Londoño Hernández, Ricardo Gómez García y Nathiely Ramírez Guzmán— realizaron un análisis exhaustivo de literatura científica, sin intervención experimental con humanos o animales.