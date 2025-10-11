‘Amor en Movimiento’ continúa recorriendo Saltillo para acercar la salud a quienes más lo necesitan

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del organismo, informó que hasta la fecha se han entregado mil 209 aparatos auditivos y 3 mil 181 lentes, contribuyendo de manera significativa a mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas.

La unidad móvil del programa “Amor en Movimiento” del DIF Saltillo continúa su recorrido por colonias, barrios, escuelas y ejidos de la capital coahuilense, llevando servicios gratuitos de salud a quienes más lo necesitan.

“Amor en Movimiento cambia vidas. El escuchar o ver bien es un gran regalo que están recibiendo todas estas personas que se han acercado con nosotros, y todo sin costo alguno”, destacó López Naranjo.

La presidenta honoraria señaló que desde el inicio de la administración se estableció como prioridad acercar los servicios del DIF Saltillo a la comunidad, dejando atrás la atención centralizada en oficinas.

Además, precisó que se han brindado 2 mil 867 servicios dentales, que incluyen limpiezas, aplicaciones de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones y extracciones. En total, más de 4 mil 500 personas han sido atendidas mediante este programa integral de apoyo social.

Durante la próxima semana, la unidad móvil de Amor en Movimiento visitará distintos puntos de la ciudad y zona rural:

Lunes 13 de octubre: Escuela Primaria Andrés S. Viesca, colonia Bellavista.

Miércoles 15 de octubre: Colonia Valle de las Flores, a partir de las 16:00 horas.

Viernes 17 de octubre: Ejido Derramadero, desde las 10:00 horas.

El DIF Saltillo recomendó a la población acudir con copias de identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP, y en el caso de menores de edad, presentar también su CURP para acceder a los servicios.