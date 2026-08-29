Amor en Movimiento llega a 166 jornadas y lleva servicios de salud gratuitos a colonias de Saltillo

SALTILLO, COAH.- Llevar atención médica y servicios de apoyo directamente a las comunidades se ha convertido en uno de los principales objetivos del programa Amor en Movimiento, estrategia impulsada por el Gobierno Municipal y el DIF Saltillo que alcanzó ya su jornada número 166. El alcalde Javier Díaz González destacó que mediante esta iniciativa se busca reducir las barreras que enfrentan algunas familias para acceder a servicios básicos, al trasladar las brigadas hasta colonias, barrios y ejidos de Saltillo.

Durante las actividades más recientes, la Unidad Móvil de Salud visitó los centros comunitarios de las colonias Mirasierra y Amistad, donde habitantes de estos sectores pudieron acceder a distintos servicios sin costo. Entre las atenciones ofrecidas se incluyeron consultas médicas generales, revisiones de la vista mediante optometría y entrega de lentes, estudios de audiometría y aparatos auditivos, además de servicios dentales.

Las brigadas también realizaron tamizajes de glucosa y entregaron glucómetros y baumanómetros, herramientas que permiten a las familias dar seguimiento a indicadores básicos de salud y detectar oportunamente posibles problemas. “Queremos que los servicios lleguen directamente a donde están las familias, especialmente a quienes más los necesitan”, señaló el alcalde Javier Díaz, al destacar la labor que realiza el DIF Saltillo para acercar este tipo de apoyos a la población.

La jornada no se limitó a la atención médica. Los asistentes también pudieron acceder a cortes de cabello gratuitos, mientras que en el denominado Mercadito tuvieron la posibilidad de intercambiar materiales reciclables por productos de limpieza. La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, señaló que uno de los propósitos centrales de Amor en Movimiento es mantener una presencia cercana en las comunidades y evitar que los servicios del organismo se concentren únicamente en sus instalaciones. “Seguimos llevando este gran programa de Amor en Movimiento a todos los rincones de Saltillo”, afirmó López Naranjo, al señalar que el objetivo es acercar al DIF a las colonias, barrios y ejidos.

A través de la Unidad Móvil de Salud y con la participación de profesionales de distintas áreas, las brigadas atienden a diversos sectores de la población, entre ellos niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, además de familias que requieren alguno de los servicios disponibles. Con 166 jornadas acumuladas, Amor en Movimiento mantiene el esquema de atención itinerante como una de las estrategias del DIF Saltillo para acercar servicios y apoyos a las comunidades.

El organismo municipal llamó a la población a consultar sus redes sociales oficiales, donde se darán a conocer las próximas sedes, fechas y servicios disponibles de las jornadas.