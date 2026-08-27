Reconocen a los ‘Jóvenes Gigantes’ de Coahuila con el Premio Estatal de la Juventud 2026

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    Reconocen a los ‘Jóvenes Gigantes’ de Coahuila con el Premio Estatal de la Juventud 2026
    Un total de 36 jóvenes fueron distinguidos durante la ceremonia “Jóvenes Gigantes”. OMAR SAUCEDO

Más de mil 400 jóvenes participaron en la convocatoria; 12 ganadores y 24 menciones honoríficas recibieron reconocimientos y una bolsa de 620 mil pesos

Con el reconocimiento al talento, liderazgo y compromiso social de las nuevas generaciones, el Gobierno de Coahuila cerró las actividades del Mes de la Juventud con la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2026 “Jóvenes Gigantes”, que este año registró más de mil 400 postulaciones.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, encabezó la ceremonia en la que fueron distinguidos 36 jóvenes: 12 ganadores en diferentes categorías y 24 personas con menciones honoríficas. En conjunto, los reconocimientos representaron una bolsa de 620 mil pesos en premios.

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$!Manolo Jiménez reconoció a los jóvenes coahuilenses que destacaron por su talento y compromiso social.
Manolo Jiménez reconoció a los jóvenes coahuilenses que destacaron por su talento y compromiso social. OMAR SAUCEDO

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que las y los jóvenes representan una pieza fundamental para el crecimiento de las comunidades y refrendó que su administración mantendrá el respaldo a quienes buscan estudiar, emprender, desarrollar proyectos y generar cambios positivos en sus municipios.

“Ustedes son el presente y el futuro de Coahuila”, expresó Jiménez Salinas, al señalar que el estado cuenta con una juventud fuerte, participativa y comprometida con su entorno. También felicitó a los galardonados y reconoció el papel de sus familias, docentes y entrenadores en los logros alcanzados.

$!El gobernador refrendó su respaldo a las nuevas generaciones que buscan transformar Coahuila.
El gobernador refrendó su respaldo a las nuevas generaciones que buscan transformar Coahuila. OMAR SAUCEDO

El Premio Estatal de la Juventud está dirigido a coahuilenses de entre 12 y 29 años que sobresalen por su desempeño, esfuerzo, liderazgo y aportaciones a la sociedad. La convocatoria contempla áreas que van desde la excelencia académica y el deporte hasta la ciencia, el emprendimiento, la inclusión y el cuidado del medio ambiente.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, destacó que la convocatoria de este año recibió más de mil 400 postulaciones, cifra que representa más del doble de los registros obtenidos en la edición anterior.

Afirmó que la respuesta refleja la participación de una generación que no se limita a esperar oportunidades, sino que trabaja para generarlas y transformar sus comunidades desde distintos ámbitos.

$!El Gobierno de Coahuila destinó una bolsa de 620 mil pesos para los reconocimientos de esta edición.
El Gobierno de Coahuila destinó una bolsa de 620 mil pesos para los reconocimientos de esta edición. OMAR SAUCEDO

LOS GANADORES

Los 12 ganadores de la edición 2026 fueron Bárbara Génesis Alarcón Márquez, en Excelencia Académica Secundaria; Alfonso González Cano, en Excelencia Académica Preparatoria; y Eduardo Alejandro Martínez Villalobos, en Excelencia Académica Universidad.

En las categorías de talento y participación social fueron reconocidos Alejandro Carrillo de la Fuente, en Artístico y Cultural; Axel Fragoso Rincón, en Deportivo; Valentina Mancillas González Pico, en Compromiso y Liderazgo Social; y Daniel Emiliano Calvert Mata, en Emprendimiento.

$!La convocatoria de este año reunió más de mil 400 postulaciones de jóvenes coahuilenses.
La convocatoria de este año reunió más de mil 400 postulaciones de jóvenes coahuilenses. OMAR SAUCEDO

También recibieron el Premio Estatal de la Juventud Javier Alonso Tovar Sandoval, en Ciencia y Tecnología; Alyssa Valeria Zamora Adame, en Jóvenes con Discapacidad; Kevin Eduardo Reyes Luna, en Protección y Cuidado al Medio Ambiente; David Eduardo Salazar Casas, en Inclusión Social; y Ashley Azael Ayala Gómez, en Generador de Contenido con Responsabilidad Social.

Durante la ceremonia se otorgó además un reconocimiento especial a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) por el proyecto “Lobos en Acción”, como parte de las iniciativas que buscan fortalecer la participación de las juventudes en acciones con impacto social.

$!La ceremonia marcó el cierre de las actividades organizadas por el Mes de la Juventud.
La ceremonia marcó el cierre de las actividades organizadas por el Mes de la Juventud. OMAR SAUCEDO

Martínez y Morales señaló que, a partir de este reconocimiento, los jóvenes galardonados adquieren también la responsabilidad de convertirse en referentes para sus escuelas, colonias, familias y comunidades, al tiempo que llamó a mantener el impulso a los proyectos que permitan ampliar las oportunidades para este sector de la población.

$!La Universidad Autónoma de Coahuila recibió un reconocimiento especial por el proyecto “Lobos en Acción”.
La Universidad Autónoma de Coahuila recibió un reconocimiento especial por el proyecto “Lobos en Acción”. OMAR SAUCEDO

En la ceremonia también estuvieron Marimar Treviño, diputada local; Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación; Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; e Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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