Reconocen a los ‘Jóvenes Gigantes’ de Coahuila con el Premio Estatal de la Juventud 2026

Con el reconocimiento al talento, liderazgo y compromiso social de las nuevas generaciones, el Gobierno de Coahuila cerró las actividades del Mes de la Juventud con la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2026 “Jóvenes Gigantes”, que este año registró más de mil 400 postulaciones. El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, encabezó la ceremonia en la que fueron distinguidos 36 jóvenes: 12 ganadores en diferentes categorías y 24 personas con menciones honoríficas. En conjunto, los reconocimientos representaron una bolsa de 620 mil pesos en premios.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que las y los jóvenes representan una pieza fundamental para el crecimiento de las comunidades y refrendó que su administración mantendrá el respaldo a quienes buscan estudiar, emprender, desarrollar proyectos y generar cambios positivos en sus municipios. “Ustedes son el presente y el futuro de Coahuila”, expresó Jiménez Salinas, al señalar que el estado cuenta con una juventud fuerte, participativa y comprometida con su entorno. También felicitó a los galardonados y reconoció el papel de sus familias, docentes y entrenadores en los logros alcanzados.

El Premio Estatal de la Juventud está dirigido a coahuilenses de entre 12 y 29 años que sobresalen por su desempeño, esfuerzo, liderazgo y aportaciones a la sociedad. La convocatoria contempla áreas que van desde la excelencia académica y el deporte hasta la ciencia, el emprendimiento, la inclusión y el cuidado del medio ambiente. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, destacó que la convocatoria de este año recibió más de mil 400 postulaciones, cifra que representa más del doble de los registros obtenidos en la edición anterior. Afirmó que la respuesta refleja la participación de una generación que no se limita a esperar oportunidades, sino que trabaja para generarlas y transformar sus comunidades desde distintos ámbitos.

LOS GANADORES Los 12 ganadores de la edición 2026 fueron Bárbara Génesis Alarcón Márquez, en Excelencia Académica Secundaria; Alfonso González Cano, en Excelencia Académica Preparatoria; y Eduardo Alejandro Martínez Villalobos, en Excelencia Académica Universidad. En las categorías de talento y participación social fueron reconocidos Alejandro Carrillo de la Fuente, en Artístico y Cultural; Axel Fragoso Rincón, en Deportivo; Valentina Mancillas González Pico, en Compromiso y Liderazgo Social; y Daniel Emiliano Calvert Mata, en Emprendimiento.

También recibieron el Premio Estatal de la Juventud Javier Alonso Tovar Sandoval, en Ciencia y Tecnología; Alyssa Valeria Zamora Adame, en Jóvenes con Discapacidad; Kevin Eduardo Reyes Luna, en Protección y Cuidado al Medio Ambiente; David Eduardo Salazar Casas, en Inclusión Social; y Ashley Azael Ayala Gómez, en Generador de Contenido con Responsabilidad Social. Durante la ceremonia se otorgó además un reconocimiento especial a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) por el proyecto “Lobos en Acción”, como parte de las iniciativas que buscan fortalecer la participación de las juventudes en acciones con impacto social.

Martínez y Morales señaló que, a partir de este reconocimiento, los jóvenes galardonados adquieren también la responsabilidad de convertirse en referentes para sus escuelas, colonias, familias y comunidades, al tiempo que llamó a mantener el impulso a los proyectos que permitan ampliar las oportunidades para este sector de la población.

En la ceremonia también estuvieron Marimar Treviño, diputada local; Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación; Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; e Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud.