Amor gatuno: este sábado celebrarán el Día del michi en Saltillo

Con motivo del Día Internacional del Gato, fundaciones animalistas realizarán este sábado 9 de agosto una jornada felina para promover la adopción y recabar apoyo. El evento se llevará a cabo de 4:00 a 6:30 de la tarde en la colonia República Oriente, específicamente en el boulevard Valdez Sánchez 974-4, en Saltillo.

May Díaz, de la Fundación May Narices Frías, explicó que durante esta jornada estarán participando otras dos organizaciones —Fundación Naricitas Sin Hogar y Team Michi—, además del hotel para mascotas Cats, Love & Care.

Cada una instalará puntos de venta de artículos varios, como parte de las actividades para recaudar fondos. “Nos vamos a enfocar exclusivamente en gatitos por el Día del Gato. Vamos a tener una feria de adopción, venta con causa y colecta de alimento, arena, cobijitas y demás cosas que usamos todos los días en el refugio”.

Respecto a la labor de resguardo, la fundación May Naricitas Frías alberga cerca de 60 gatos, entre adultos y crías, aunque no todos estarán disponibles para adopción ese día. “Algunos gatitos podrán entregarse ahí mismo si se cumplen ciertos requisitos; otros no, porque aún deben pasar por el protocolo de esterilización”.

Agregó que, en la mayoría de los casos, la entrega se realizará directamente en el domicilio donde vivirá el animal, como parte del seguimiento responsable.

El proceso de adopción incluye una encuesta previa, la firma de un “contrato” y un periodo de adaptación de 15 días. La cuota de recuperación es de 200 pesos, un monto simbólico que ayuda a cubrir parcialmente los gastos médicos. “Lo que más queremos es que sean adopciones conscientes. Los gatitos chiquitos todos gustan, pero luego crecen, llegan los hijos, cambian los planes... y ahí es donde algunos los regresan. Eso ya no podemos permitirlo”. May también solicita a los adoptantes acudir con transportadora en caso de poder llevarse a su michito en el momento.

Uno de los principales retos en torno a la población felina, dijo May, es la falta de cultura de esterilización. “Una sola gata puede tener hasta cuatro camadas al año, con seis crías cada una. Eso significa que, en un solo año, una madre puede dejar más de 100 gatitos en la calle”.

May también desmintió la creencia de que los gatos son felices en la calle. “Pueden enfermarse, traer ácaros, pulgas o parásitos que nos afectan a nosotros también. Yo siempre recomiendo que sean 100% de interior. No es necesario gastar mucho para que estén contentos: una caja de cartón, un tronquito para rascar y listo. Si pueden, adopten dos hermanitos, así se hacen compañía mientras ustedes trabajan”.

Además de la feria de adopción, habrá un set fotográfico gratuito para quienes asistan con sus gatitos, así como pequeños obsequios para quienes lleven algún donativo. “No importa marca ni cantidad. Desde un sobrecito de comida, una bolsa de arena o un poco de periódico, todo es útil. También tenemos gatitos ferales que no se dejan tocar y es muy difícil que consigan hogar, pero también necesitan cuidados. Va sobre todo a ellos el apoyo”.