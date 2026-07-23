Analizan agravar proceso penal por crueldad extrema, tras fallecimiento del perro ‘Rocky’ en Saltillo

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Saltillo
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    Analizan agravar proceso penal por crueldad extrema, tras fallecimiento del perro ‘Rocky’ en Saltillo
    Un memorial en honor a “Rocky” fue colocado afuera de la veterinaria donde finalmente perdió la batalla contra la muerte. FRANCISCO MUÑIZ

El deceso del can fortalece la carpeta de investigación y podría derivar en sanciones más severas por crueldad extrema

La muerte de “Rocky”, un perro de raza gran pirineo que presuntamente fue atado y arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento Villas de San Miguel, en Saltillo, abrió la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado modifique la clasificación jurídica del caso e incorpore agravantes por la gravedad de los hechos.

El can, de 14 años, permaneció varios días bajo atención veterinaria; sin embargo, las lesiones que sufrió resultaron irreversibles y finalmente perdió la vida.

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FORTALECEN CARPETA DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con el médico veterinario Humberto Vaca, del hospital Pets Care, “Rocky” falleció a consecuencia de un trauma medular agudo y un daño neurológico irreversible, lesiones que hicieron inviable cualquier posibilidad de recuperación.

Con este nuevo elemento, el Ministerio Público analiza reclasificar el delito para incluir agravantes por crueldad extrema, lo que podría incrementar las sanciones contempladas en el Código Penal de Coahuila para los casos de maltrato animal.

Como parte del proceso, Liliana “N”, señalada como presunta responsable, fue detenida y presentada ante un juez de control, quien determinará su situación jurídica durante la audiencia inicial.

La carpeta de investigación fue reforzada con el dictamen médico entregado por la asociación Dignidad Animal, organización que promovió la denuncia y aportó el informe veterinario que documenta las lesiones sufridas por Rocky.

El caso ha generado una amplia reacción social y reavivado el llamado de organizaciones defensoras de los animales para que el proceso judicial siente un precedente en la aplicación de la legislación contra el maltrato animal en Coahuila.

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