Analizan en Saltillo las brechas de liderazgo y cuidados que enfrentan las mujeres

Las brechas económicas, la distribución de los trabajos de cuidado y los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a puestos de liderazgo fueron analizados durante el Seminario Regional Mujeres y Agenda 2030, realizado este 20 de octubre en la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo, Coahuila. El encuentro tuvo como sede la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) y reunió a académicas y autoridades universitarias para discutir los retos de la igualdad, la sostenibilidad y la autonomía económica. Sus trabajos se incorporarán a una discusión nacional que posteriormente llegará a Naciones Unidas, anunció la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU).

La actividad fue organizada por la Coordinación de Igualdad de Género y la AIDH, en vinculación con FEMU. Las mesas abordaron educación, ciencia, participación política, cambio climático, gestión de riesgos y acceso a una vida libre de violencia y discriminación. Irene Spigno, directora de la AIDH, señaló que la igualdad no puede medirse únicamente por las leyes aprobadas o los compromisos asumidos. Planteó que debe reflejarse en oportunidades reales para estudiar, trabajar, participar en decisiones públicas y contar con independencia económica. Patricia Galeana, presidenta fundadora de FEMU, explicó que las aportaciones de los seminarios estatales se presentarán en un encuentro nacional previsto para noviembre. Después serán llevadas a la reunión 71 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en marzo de 2027. En el ámbito universitario, el rector Octavio Pimentel Martínez informó que las mujeres representan el 60% del alumnado y ocupan 29 de las 60 direcciones. También señaló que el Estatuto contempla una participación femenina del 50 por ciento entre el funcionariado.

Respecto a la atención de la violencia de género, mencionó una red de personas facilitadoras para orientar a la comunidad y un tribunal itinerante con módulos informativos y de recepción de denuncias en las unidades académicas. El Rector añadió que los cursos de inducción incluyen información sobre las instancias encargadas de prevenir, atender y sancionar estas conductas, para que el alumnado conozca desde su ingreso las vías de apoyo institucional.

Temas

Liderazgo Mujeres

