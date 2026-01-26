Analizan nuevos vuelos para Saltillo; apuestan por atraer al mercado regio

El Gobierno de Coahuila realiza gestiones para atraer más vuelos comerciales a la ciudad al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe de Saltillo luego de su reanudación el pasado 30 de octubre con una ruta hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, expuso este lunes a los medios de comunicación que se preparan más destinos en conexión con la Región Sureste de Coahuila.

“Logramos buenas conversaciones y amarres con esta aerolínea (VivaAerobús) y con otras aerolíneas y próximamente ya se van a enterar cuáles son las nuevas rutas”, dijo Flores González.

A pregunta expresa de si se trata de vuelos internacionales, expuso que se anunciarán más detalles próximamente.

El funcionario también comentó que actualmente la ruta Saltillo-AIFA tiene una ocupación superior al 80 por ciento, lo que es satisfactorio para la aerolínea.

“Ellos están buscando siempre arriba del 70 (por ciento), entonces arriba del 80 están muy contentos con la plaza y creemos que la apuesta metropolitana están a también atraer al poniente de Monterrey y San Pedro, entonces ha sido un hitazo”, señaló.

Blas Flores también detalló que para este verano se espera que Coahuila pueda atraer cerca de 500 mil visitantes en el marco de la Copa del Mundo, luego de que este lunes presentó en Saltillo la estrategia “Coahuila Pa’l Mundial”.

Entre las actividades que se anunciaron, se realizarán transmisiones de todos los partidos de la Copa del Mundo en lugares públicos de Saltillo y Torreón, aunque detalló que los sitios específicos se anunciarán próximamente.

“Vamos a ir haciendo ruedas de prensa para ir presentando específicamente todos los detalles de dónde se van a realizar. Nos vamos a ir en orden cronológico, primero vamos a arrancar ya la estrategia de promoción y luego nos vamos a ir con todas las otras actividades previas al mundial. Los fan fest tanto en Torreón como en Saltillo se van a anunciar en particular, pero ya un poquito más adelante”, añadió.