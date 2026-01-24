Firma Museo del Desierto de Saltillo para abrir tienda y exposición en el AIFA

La tarde de este sábado, el director del Museo del Desierto (Mude), Arturo González González, confirmó que el pasado viernes 23 de enero firmó el contrato para abrir una exposición y una tienda de regalos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Justo ayer (viernes) firmé ya con ellos el contrato. Vamos a tener una gran exhibición, vamos a poner 15 dinosaurios. Por otro lado, tendremos esta tienda donde queremos que esté representado todo Coahuila, Si se quieren pasar unas vacaciones padres, que sepan que Coahuila es la mejor opción porque está seguro, porque tenemos el universo más grande de dinosaurios. Y bueno, está Vinos y Dinos, hay muchos temas bien interesantes en Parras, en Cuatro Ciénegas”, expuso González a los medios de comunicación.

Explicó que se expondrán 12 esculturas grandes entre las que se encuentra una llamada Monumento a la Extinción que representa la caída del meteorito en Chicxulub en la Península de Yucatán y tiene una longitud cercana a los 9 metros.

También se expondrá una réplica del Alamosaurus Sanjuanensis, mejor conocido como cuello largo, que mide cerca de 25 metros. Se agregarán especies como Quetzalcóatlus y el Velafronsis que se pretende colgar.

“Va a haber una buena cantidad de esculturas alrededor del AIFA que nos va a remitir a la salida donde embarcas para acá y enfrente es donde tenemos esta tienda que también creo que va a ser un espacio muy interesante para que estemos todos, todo Coahuila representado y que podamos arrimar clientes a nuestro changarro”, agregó.

El director del Mude también explicó que el traslado y montaje de la exposición representa un reto al ser una zona federal que tiene múltiples regulaciones. Detalló que el Museo invertirá cerca de un millón y medio de pesos en la exposición, misma que durará desde este verano hasta el verano de 2027.