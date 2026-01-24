Firma Museo del Desierto de Saltillo para abrir tienda y exposición en el AIFA

Saltillo
/ 24 enero 2026
    Firma Museo del Desierto de Saltillo para abrir tienda y exposición en el AIFA
    Varias réplicas de dinosaurio del Museo del Desierto, será exhibidas en el Aeropuerto “Felipe Ángeles” en la Ciudad de México. FOTO: VANGUARDIA

El Museo invertirá cerca de un millón y medio de pesos en el traslado e instalación de piezas que se inaugurarán cerca del verano en el Aeropuerto

La tarde de este sábado, el director del Museo del Desierto (Mude), Arturo González González, confirmó que el pasado viernes 23 de enero firmó el contrato para abrir una exposición y una tienda de regalos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Justo ayer (viernes) firmé ya con ellos el contrato. Vamos a tener una gran exhibición, vamos a poner 15 dinosaurios. Por otro lado, tendremos esta tienda donde queremos que esté representado todo Coahuila, Si se quieren pasar unas vacaciones padres, que sepan que Coahuila es la mejor opción porque está seguro, porque tenemos el universo más grande de dinosaurios. Y bueno, está Vinos y Dinos, hay muchos temas bien interesantes en Parras, en Cuatro Ciénegas”, expuso González a los medios de comunicación.

Explicó que se expondrán 12 esculturas grandes entre las que se encuentra una llamada Monumento a la Extinción que representa la caída del meteorito en Chicxulub en la Península de Yucatán y tiene una longitud cercana a los 9 metros.

También se expondrá una réplica del Alamosaurus Sanjuanensis, mejor conocido como cuello largo, que mide cerca de 25 metros. Se agregarán especies como Quetzalcóatlus y el Velafronsis que se pretende colgar.

“Va a haber una buena cantidad de esculturas alrededor del AIFA que nos va a remitir a la salida donde embarcas para acá y enfrente es donde tenemos esta tienda que también creo que va a ser un espacio muy interesante para que estemos todos, todo Coahuila representado y que podamos arrimar clientes a nuestro changarro”, agregó.

El director del Mude también explicó que el traslado y montaje de la exposición representa un reto al ser una zona federal que tiene múltiples regulaciones. Detalló que el Museo invertirá cerca de un millón y medio de pesos en la exposición, misma que durará desde este verano hasta el verano de 2027.

$!El AIFA albergará por un año una exposición y tienda del Museo del Desierto de Saltillo.
El AIFA albergará por un año una exposición y tienda del Museo del Desierto de Saltillo. FOTO: REFORMA

“Seguro nos va a poder representar a nivel nacional, esa es la verdad y eso es lo queremos, porque ya aquí Saltillo y el museo son una ciudad primera que merece mucho que la presumamos”, mencionó.

AIFA PRÁCTICO Y EFICIENTE

Asimismo González González describió al AIFA como un aeropuerto práctico y eficiente y como una maravilla el vuelo directo a Saltillo, mismo que fue reanudado el pasado 30 de octubre luego de que los vuelos comerciales habían permanecido suspendidos desde 2020.

“La verdad es que es muy práctico. Yo creo que la mitad del vuelo eran personas de Monterrey, de Santa Catarina y acá San Pedro. Entonces yo espero que haya más vuelos, porque realmente creo que se va a hacer un gran puente aéreo entre México y Cancún, creo que abre pronto y Estados Unidos también.

“Creo que tenemos una gran oportunidad con nuestro aeropuerto en Saltillo y la posibilidad de seguir acercando más y más visitantes a que conozcan la profundidad del desierto y los tesoros que tenemos por acá”, expuso.

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

