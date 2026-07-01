$!Analizarán en Saltillo el impacto de la inteligencia artificial desde la visión de la Iglesia

Con el objetivo de abrir un espacio de reflexión sobre los retos éticos, antropológicos y pastorales que plantea el acelerado desarrollo de la Inteligencia Artificial, la parroquia Santa María Reina de los Apóstoles, en Saltillo, realizará el panel “Encíclica Magnifica Humanitas”, un encuentro que tomará como punto de partida el documento del Santo Padre León XIV dedicado a la protección de la persona humana en la era de las nuevas tecnologías. La actividad se llevará a cabo este miércoles 1 de julio, a las 19:00 horas, en la Parroquia Samara, ubicada en la calle Huitzilopochtli número 591, en la colonia Los Pinos de Saltillo. El acceso será mediante cooperación voluntaria.

El foro reunirá a integrantes de la Iglesia y especialistas de distintas disciplinas con el propósito de ofrecer un análisis multidisciplinario sobre los efectos que la inteligencia artificial tiene en la vida social, así como la necesidad de que el desarrollo tecnológico mantenga siempre como eje central el respeto a la dignidad de la persona. DIÁLOGO ENTRE FE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA En el panel participarán monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo; el presbítero Mario Alberto Cruz Méndez, párroco anfitrión; el presbítero David Ernesto López Ramírez; el diácono Jorge Anaya Gómez; el licenciado Ricardo Carranco Sandoval; el presbítero Josué Marcos García Agustince, y el ingeniero Arturo Manrique, quienes compartirán sus reflexiones desde las perspectivas teológica, pastoral, académica y tecnológica.

Los organizadores señalaron que el encuentro está dirigido a fieles, estudiantes, profesionistas y público en general interesados en comprender la relación entre la fe cristiana y los avances científicos, además de promover un discernimiento responsable sobre el uso de la inteligencia artificial a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Indicaron que este espacio busca aportar elementos para el análisis de uno de los temas de mayor trascendencia en la actualidad, subrayando el llamado de la Iglesia para que la innovación tecnológica contribuya al bien común, fortalezca el desarrollo integral del ser humano y preserve, en todo momento, el valor irrenunciable de la persona.

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