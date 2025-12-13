Ante alza de caries en niños, en Saltillo ofrecen atención odontopediátrica a bajo costo

Ante la alta incidencia de caries en niños de Saltillo, el Gobierno Municipal, así como el Instituto de Innovación Profesional Oyervides (INPRO), mantienen la oferta de consultas de odontopediatría a bajo costo y con facilidades de pago, como una alternativa para atender un problema de salud pública que continúa en aumento.

De acuerdo con información dada a conocer por VANGUARDIA, alrededor del 90% de los menores que acuden con odontopediatras en la ciudad presentan problemas serios de caries, una situación que se ha agravado en los últimos cinco años y que especialistas atribuyen, en buena medida, a la falta de atención oportuna.

Según la UNAM, la omisión en el cuidado de la salud bucal infantil puede constituir un acto de negligencia por parte de padres y tutores, quienes en muchos casos, según los médicos entrevistados, justifican la falta de tratamiento bajo la idea de que los dientes de leche eventualmente se caerán.

Sin embargo, advierten que las infecciones y el deterioro dental en edades tempranas pueden generar consecuencias más graves, tanto en la dentición permanente como en la salud general de los menores.

En este contexto, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Salud Municipal, cuenta con un consultorio de odontopediatría ubicado en la colonia Río Bravo, al poniente de la ciudad, sobre el bulevar Isidro López Zertuche, esquina con Juan de la Barrera. En este espacio se brinda atención de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, con un costo de consulta de 26 pesos.

Además de la consulta, se ofrecen servicios como limpieza dental, aplicación de flúor y extracciones a precios accesibles, mientras que los tratamientos más complejos no superan los 670 pesos, lo que representa una opción viable para familias con recursos limitados.

Por su parte, el Instituto de Innovación Profesional también atiende a menores con problemas dentales. El doctor Marco Alvarado, estomatólogo pediatra del INPRO, explicó que el objetivo es facilitar el acceso a la atención especializada.

Señaló que, al tratarse de un instituto, los costos son considerablemente más bajos en comparación con un consultorio particular, llegando a ser hasta una tercera parte del precio habitual, con el fin de que la falta de recursos no sea un impedimento para el tratamiento oportuno de los niños.