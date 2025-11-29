Saltillo: Inauguran Instituto de Innovación Profesional Oyervides; egresa primera generación de especialistas

El Instituto de Innovación Profesional Oyervides abrió sus puertas este sábado en Saltillo, en una ceremonia que también celebró la graduación de su primera generación de especialistas en odontología con programas de posgrado reconocidos a nivel federal. TE PUEDE INTERESAR: Obras transforman la movilidad en la Región Sureste en 2025; destacan carretera a Zacatecas y ampliación del aeropuerto

La fundadora, María de Lourdes Oyervides Valdés, explicó que el instituto surge con la intención de ofrecer formación de calidad en especialidades odontológicas que ya cuentan con RVOE federal. Señaló que el programa de endodoncia obtuvo recientemente certificación nacional, logro que calificó como un paso clave en el fortalecimiento académico. “Ha sido un proceso largo, pero cumplimos con todos los requerimientos. En Coahuila somos el segundo instituto en alcanzar este reconocimiento”, comentó durante la inauguración.

Oyervides indicó que están en espera de dictámenes del Consejo Mexicano de Odontopediatría y de los resultados de rehabilitación bucal y ortodoncia para ampliar los beneficios de certificación a más estudiantes. Actualmente el instituto atiende a unos 80 alumnos y este fin de semana se graduaron 30 de distintas especialidades. La fundadora recordó que el proyecto lleva el apellido Oyervides en honor al doctor Fernando Javier Aguilar, impulsor de la educación continua en salud. La ceremonia reunió a autoridades municipales y educativas. En el evento se entregaron nombramientos a los coordinadores de las especialidades, quienes asumirán la conducción académica en esta etapa inicial.

El director del instituto, Luis Javier Álvarez Oyervides, destacó que la inauguración marca un momento de consolidación para un proyecto que busca formar profesionales con sentido ético y compromiso social. “Celebramos el inicio de una nueva institución y el cierre de un ciclo para nuestros alumnos. Este es apenas el comienzo; lo más valioso es lo que llevan consigo: preparación, experiencia y determinación”, mencionó. También reconoció la influencia del doctor Fernando Javier Aguilar, cuyo legado educativo, dijo, guía la visión del instituto.