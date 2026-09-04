Ante visita de Sheinbaum, Saltillo buscará recuperar 90 mdp para obras hídricas

Ante la próxima visita a la capital coahuilense de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer que buscará un acercamiento para abordar la restitución de fondos federales destinados a obras hídricas. El edil explicó que el gobernador Manolo Jiménez les ha pedido estar preparados para aprovechar el encuentro durante la gira que realizará la mandataria por la región.

“Si hay la oportunidad de tener algunos minutos o algunos segundos con la Presidenta, poder buscar cómo reforzar algunos temas importantes”, manifestó Díaz González. El punto central que buscará plantear es la restitución de recursos de los programas Proder y Prosanear por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los cuales, según indicó, no fueron entregados al municipio en 2025. “En Saltillo estás hablando de, entre el Prosanear, que es el municipio, y el Proder, que es Aguas de Saltillo, en total estás hablando de un recurso alrededor de los 90 millones de pesos”, puntualizó.

El Presidente Municipal señaló que dichos recursos estaban etiquetados para atender necesidades de infraestructura de la ciudad. “Sería el tema a tratar directamente con la Presidenta. El gobernador Manolo Jiménez está totalmente enterado”, aseveró el alcalde. Díaz González indicó que buscará abordar el tema con Sheinbaum en caso de tener oportunidad de dialogar con ella durante su visita a Saltillo.