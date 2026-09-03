Ayuntamiento de Saltillo repara rejilla pluvial dañada en lateral de Fundadores

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que realiza trabajos de reparación en una rejilla pluvial dañada sobre la lateral del bulevar Fundadores, a la altura de la zona comercial de Mirasierra. De acuerdo con el Municipio, cuadrillas trabajan en el punto para atender el deterioro de la infraestructura y reducir riesgos para los automovilistas que circulan por esta vialidad.

Las labores forman parte de las jornadas de mantenimiento de infraestructura urbana que se realizan en distintos sectores de Saltillo, según informó la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González. De manera paralela, personal del programa Aquí Andamos lleva a cabo trabajos de delimitación de cordones cuneta mediante la aplicación de pintura amarilla sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez.

La intervención se concentra en el tramo comprendido entre la calle Otilio González y el bulevar Fundadores, donde las cuadrillas realizan labores para hacer más visibles los límites de la vialidad. El Municipio señaló que estos trabajos también se desarrollan en sectores del distribuidor vial El Sarape y en la zona ubicada debajo del puente vehicular de la calle Manuel Pérez Treviño.

De acuerdo con la información municipal, las jornadas de mantenimiento incluyen además labores de limpieza en parques, jardines, camellones centrales de bulevares y otros espacios públicos de la ciudad.