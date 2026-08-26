Antiguo árbol cae sobre el bulevar López Zertuche y bloquea carril rumbo a Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Antiguo árbol cae sobre el bulevar López Zertuche y bloquea carril rumbo a Ramos Arizpe
    Personal de Ecología fue requerido para cortar y retirar el árbol de la vialidad. ULISES MARTÍNEZ

El árbol, de varios años de antigüedad, cedió durante las primeras horas de este miércoles y terminó sobre la vialidad, generando afectaciones parciales a la circulación

Un árbol de varios años de antigüedad terminó sobre el bulevar Isidro López Zertuche durante las primeras horas de este miércoles, provocando la obstrucción de uno de los carriles con dirección hacia Ramos Arizpe, a la altura de la avenida Los Cárdenas, en la colonia Brisas, en Saltillo.

El ejemplar quedó tendido sobre la superficie de rodamiento, antes de llegar al sector Campanares, luego de que aparentemente cediera debido a su propia curvatura y terminara vencido sobre la vialidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-queda-dormido-al-volante-y-cae-con-todo-y-auto-a-canal-en-saltillo-PG23071842
$!La caída ocurrió a la altura de la avenida Los Cárdenas, en la colonia Brisas.
La caída ocurrió a la altura de la avenida Los Cárdenas, en la colonia Brisas. ULISES MARTÍNEZ

El incidente generó una afectación parcial a la circulación, por lo que se esperaba la llegada de las autoridades para abanderar la zona y advertir a los automovilistas sobre el obstáculo, con el objetivo de evitar otro accidente.

Asimismo, se solicitó la presencia de personal de Ecología para realizar las labores de corte y retiro del árbol, así como de las ramas que quedaron esparcidas sobre uno de los carriles.

$!El árbol quedó atravesado sobre uno de los carriles del bulevar Isidro López Zertuche.
El árbol quedó atravesado sobre uno de los carriles del bulevar Isidro López Zertuche. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones al circular por el sector mientras se desarrollaban los trabajos de limpieza.

Una vez retirado el árbol y despejada la superficie de rodamiento, se prevé que el carril sea liberado y la circulación hacia Ramos Arizpe pueda continuar con normalidad.

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