Antiguo árbol cae sobre el bulevar López Zertuche y bloquea carril rumbo a Ramos Arizpe

Un árbol de varios años de antigüedad terminó sobre el bulevar Isidro López Zertuche durante las primeras horas de este miércoles, provocando la obstrucción de uno de los carriles con dirección hacia Ramos Arizpe, a la altura de la avenida Los Cárdenas, en la colonia Brisas, en Saltillo. El ejemplar quedó tendido sobre la superficie de rodamiento, antes de llegar al sector Campanares, luego de que aparentemente cediera debido a su propia curvatura y terminara vencido sobre la vialidad.

El incidente generó una afectación parcial a la circulación, por lo que se esperaba la llegada de las autoridades para abanderar la zona y advertir a los automovilistas sobre el obstáculo, con el objetivo de evitar otro accidente. Asimismo, se solicitó la presencia de personal de Ecología para realizar las labores de corte y retiro del árbol, así como de las ramas que quedaron esparcidas sobre uno de los carriles.