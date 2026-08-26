Se queda dormido al volante y cae con todo y auto a canal en Saltillo

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    Se queda dormido al volante y cae con todo y auto a canal en Saltillo
    El vehículo se impactó primero contra un puente peatonal antes de caer al arroyo. ULISES MARTÍNEZ

Un joven de 24 años perdió el control de su automóvil presuntamente tras quedarse dormido al volante

Un automovilista terminó con todo y vehículo en el interior de un canal pluvial luego de aparentemente quedarse dormido al volante y perder el control de su unidad, en hechos registrados en la Alameda Zaragoza, entre las calles Membrillo y Manzanos, en la colonia Saltillo 2000.

El accidente ocurrió esta mañana, cuando Óscar Emiliano “N”, de 24 años, circulaba a bordo de un Dodge Attitude y, presuntamente, vencido por el sueño, perdió el control del volante.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductora-dormita-al-volante-choca-contra-mustang-y-termina-volcada-en-ramos-arizpe-PG23071824
$!Óscar Emiliano “N”, de 24 años, resultó ileso pese a lo aparatoso del accidente.
Óscar Emiliano “N”, de 24 años, resultó ileso pese a lo aparatoso del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Sin poder recuperar la trayectoria, el automóvil se proyectó contra un puente peatonal ubicado en el sector. El impacto no detuvo la marcha del vehículo, que continuó su recorrido hasta salir del camino y caer al interior del arroyo.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor logró salir sin presentar lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para brindar apoyo y tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras se esperaba la llegada del personal de Tránsito para realizar las diligencias correspondientes.

$!El Dodge Attitude terminó en el interior del canal pluvial tras salir de la vialidad.
El Dodge Attitude terminó en el interior del canal pluvial tras salir de la vialidad. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, el propietario del vehículo solicitó la intervención de su compañía aseguradora para iniciar los trámites derivados del percance y determinar el procedimiento para retirar el automóvil del interior del canal.

El incidente generó la movilización de las autoridades en el sector y dejó daños materiales tanto en el vehículo como en la infraestructura urbana.

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