Anuncia Alcalde de Saltillo la integración de 500 cámaras con reconocimiento facial
Durante el informe en el Teatro Fernando Soler, Javier Díaz anunció tres novedades: nuevas cámaras de videovigilancia, la próxima marca turística de Saltillo y el deprimido de Fundadores para 2026
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, rindió este martes su informe ciudadano ante un aproximado de 2 mil asistentes en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. En el acto dio a conocer tres anuncios centrales: la instalación de 500 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, el lanzamiento de una nueva marca turística para la ciudad y el inicio del paso vehicular del deprimido de Fundadores en el primer trimestre de 2026, con apoyo del Gobierno del Estado.
Según dijo, estas acciones forman parte de la estrategia para reforzar seguridad, movilidad y proyección económica. Comentó que la prioridad sigue siendo que la ciudadanía viva en paz. “Nada es más importante que nuestras familias puedan vivir en paz y con tranquilidad”, afirmó al introducir los resultados del primer año.
En materia de seguridad, el alcalde recordó que Saltillo se consolidó como la capital más segura del país de acuerdo con datos del INEGI. Señaló que los homicidios disminuyeron 50% y que “el 100% de los homicidios que ocurrieron fueron resueltos y se encuentran en el proceso legal correspondiente”. También destacó reducciones en robo a casa habitación, negocio y vehículo, así como la ausencia de robos a instituciones bancarias durante 2025.
Como parte del fortalecimiento operativo, mencionó la incorporación de nuevas patrullas, el despliegue de unidades eléctricas y el uso de herramientas tecnológicas como la red de WhatsApp con más de 600 grupos y 123 mil integrantes. “Con estrategia, tecnología, coordinación y voluntad, seguiremos haciendo de Saltillo una ciudad segura”, agregó. En este bloque enmarcó el anuncio de las 500 cámaras con reconocimiento facial que se integrarán a la red de vigilancia.
Sobre movilidad, recordó las intervenciones viales realizadas durante el año, entre ellas el distribuidor del Sarape, Nazario Ortiz Garza, Mirasierra y otros puntos donde, según dijo, se redujeron tiempos de traslado. Como novedad, adelantó que el paso vehicular del deprimido de Fundadores se construirá en el primer trimestre de 2026 para favorecer a las familias del oriente de la ciudad. “Intervenimos puntos críticos para que nuestras familias pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con sus seres queridos”, dijo.
En el rubro económico y turístico, el alcalde recordó que Saltillo mantiene indicadores de formalidad laboral y competitividad reconocidos por el IMCO y el INEGI. Habló del avance en innovación con Saltillo Valley y de la expectativa que traerá el Mundial 2026. En ese contexto anunció que, junto con la Secretaría de Turismo, se presentará una nueva marca de ciudad para fortalecer la promoción.
El informe incluyó también resultados en obra pública, programas sociales, agua e inclusión. Destacó la puesta en marcha de siete pozos y la incorporación de 314 litros por segundo a la red; la rehabilitación de espacios públicos; el programa Activa tu Parque; y las brigadas del DIF que, según dijo, han realizado consultas, cirugías de cataratas, entrega de aparatos auditivos y apoyos alimentarios.
Al cierre, reiteró que los anuncios presentados forman parte de una ruta de trabajo que continuará durante 2026. “Seguiremos trabajando por amor a Saltillo”, expresó ante el público que acudió al informe ciudadano.
Durante el informe, Díaz también destacó acciones del DIF Saltillo, entre ellas las 88 brigadas de Amor en Movimiento, 4,272 optometrías, 1,250 aparatos auditivos, 754 consultas dentales, 704 cirugías de cataratas, 363 aparatos ortopédicos y la entrega de 4,150 apoyos alimentarios mensuales a familias en condición de vulnerabilidad. “Hoy puedo decirles que en base a resultados, vamos por la ruta correcta”, señaló.
GOBERNADOR RECONOCE EL TRABAJO DE JAVIER DÍAZ
Al finalizar la presentación, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció el trabajo del municipio y el modelo de coordinación regional. “Esa fórmula mágica que ha distinguido a Coahuila, trabajo en equipo entre los ciudadanos, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y el gobierno”, dijo. También subrayó el enfoque municipal en seguridad. “La voluntad de un alcalde de entrar al tema de seguridad ayuda bastante en el gran modelo de seguridad de Coahuila”, expresó.
El gobernador reiteró que el Estado respaldará los proyectos anunciados. “El 2026 sin duda será un gran año para Saltillo y un gran año para Coahuila. Cuenta al 100% con el gobierno estatal para seguir construyendo la grandeza de este hermoso municipio”, dijo.