Anuncia Alcalde de Saltillo la integración de 500 cámaras con reconocimiento facial

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, rindió este martes su informe ciudadano ante un aproximado de 2 mil asistentes en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. En el acto dio a conocer tres anuncios centrales: la instalación de 500 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, el lanzamiento de una nueva marca turística para la ciudad y el inicio del paso vehicular del deprimido de Fundadores en el primer trimestre de 2026, con apoyo del Gobierno del Estado.

Según dijo, estas acciones forman parte de la estrategia para reforzar seguridad, movilidad y proyección económica. Comentó que la prioridad sigue siendo que la ciudadanía viva en paz. “Nada es más importante que nuestras familias puedan vivir en paz y con tranquilidad”, afirmó al introducir los resultados del primer año.

En materia de seguridad, el alcalde recordó que Saltillo se consolidó como la capital más segura del país de acuerdo con datos del INEGI. Señaló que los homicidios disminuyeron 50% y que “el 100% de los homicidios que ocurrieron fueron resueltos y se encuentran en el proceso legal correspondiente”. También destacó reducciones en robo a casa habitación, negocio y vehículo, así como la ausencia de robos a instituciones bancarias durante 2025.

Como parte del fortalecimiento operativo, mencionó la incorporación de nuevas patrullas, el despliegue de unidades eléctricas y el uso de herramientas tecnológicas como la red de WhatsApp con más de 600 grupos y 123 mil integrantes. “Con estrategia, tecnología, coordinación y voluntad, seguiremos haciendo de Saltillo una ciudad segura”, agregó. En este bloque enmarcó el anuncio de las 500 cámaras con reconocimiento facial que se integrarán a la red de vigilancia.