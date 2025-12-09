Coahuila: Diputada propone que mujeres puedan pedir protección sin límites territoriales

Con el fin de reconocer el derecho de las mujeres a solicitar protección, la diputada Guadalupe Oyervides presentó una iniciativa para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Coahuila, con el fin de establecer en el marco normativo que las mujeres puedan solicitar medidas de seguridad aunque los hechos hayan ocurrido en otros municipios o entidades.

La propuesta, explicó, busca ofrecer una cobertura más amplia y evitar que las autoridades se declaren incompetentes por motivos territoriales.

En la exposición de motivos, la legisladora recordó que la reforma sigue la homologación con la Ley General de la materia, que desde diciembre de 2024 permite pedir órdenes de protección en cualquier estado del país, sin que pueda alegarse falta de competencia.

La iniciativa también plantea que la autoridad que emita la orden mantenga contacto directo con la víctima cada 24 horas durante los primeros seis días posteriores, para después establecer un plan de seguimiento acorde con el nivel de riesgo y el avance de la investigación, con el objetivo de garantizar un acompañamiento real y continuo.

Las órdenes de protección, explica la propuesta, son medidas de aplicación urgente orientadas a resguardar la integridad, libertad y vida de mujeres, adolescentes, niñas y niños.

Su antecedente se encuentra en la “protection order” utilizada en países anglosajones, un mandato con validez nacional destinado a proteger a una persona frente a otra.

La iniciativa incorpora un nuevo artículo 28 Ter, para permitir que las medidas puedan solicitarse ante cualquier autoridad competente, municipal o estatal, y prevé la celebración de convenios entre instituciones para asegurar su cumplimiento.

Además, ajusta el artículo 30 para establecer el contacto inicial diario y la elaboración del plan de seguimiento a partir del séptimo día, manteniendo intacta la obligación de las autoridades de garantizar y monitorear la ejecución de las órdenes de protección.