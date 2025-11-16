Anuncia Frente Cívico Saltillo otro mitin frente a la Presidencia Municipal para exigir respuesta a sus peticiones
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Bajo la consigna de “la Alameda no se vende, la Alameda se defiende”, miembros del Frente Cívico Saltillo encabezaron este domingo una manifestación pacífica, en la que anunciaron para el miércoles 19 de noviembre un nuevo mitin en la explanada de la Presidencia Municipal.
TE PUEDE INTERESAR: En Saltillo realizan homenajes simultáneos para Carlos Manzo; exigen justicia tras su asesinato
Los ciudadanos reunidos en el primer cuadro de la ciudad compartieron opiniones en torno a su plan de “construir una Alameda digna, verde y viva para todas y todos”.
Jonathan Gamaliel Hernández Palacios, vocero del referido Frente, dio a conocer que a la fecha se llevan reunidas 41 mil 193 firmas —la meta es de 50 mil— de personas que se pronuncian en contra de la remodelación del área recreativa.
En la asamblea se informó que esperan una respuesta al pliego petitorio que fue entregado el pasado 13 de octubre al Ayuntamiento de Saltillo, en el que piden transparentar el proyecto de remodelación de la Alameda y su actual mantenimiento.
Anunció que se interpondrá un amparo para hacer efectivo el derecho de petición y respuesta ante el Ayuntamiento.
Reunidos en torno al monumento ecuestre en honor al general Ignacio Zaragoza, Genaro García, de Transporte Digno de Saltillo, indicó que “lo que se pretende hacer con la Alameda es muy grave”, por lo que propuso la creación de un observatorio ciudadano para fiscalizar el desempeño del Gobierno Municipal.