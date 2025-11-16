Anuncia Frente Cívico Saltillo otro mitin frente a la Presidencia Municipal para exigir respuesta a sus peticiones

Saltillo
/ 16 noviembre 2025
    Anuncia Frente Cívico Saltillo otro mitin frente a la Presidencia Municipal para exigir respuesta a sus peticiones
    Integrantes del Frente Cívico Saltillo se reunieron en la Alameda Zaragoza para exigir transparencia en el proyecto de remodelación del histórico espacio público. FOTO : HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Bajo la consigna de “la Alameda no se vende, la Alameda se defiende”, miembros del Frente Cívico Saltillo encabezaron este domingo una manifestación pacífica, en la que anunciaron para el miércoles 19 de noviembre un nuevo mitin en la explanada de la Presidencia Municipal.

TE PUEDE INTERESAR: En Saltillo realizan homenajes simultáneos para Carlos Manzo; exigen justicia tras su asesinato

Los ciudadanos reunidos en el primer cuadro de la ciudad compartieron opiniones en torno a su plan de “construir una Alameda digna, verde y viva para todas y todos”.

Jonathan Gamaliel Hernández Palacios, vocero del referido Frente, dio a conocer que a la fecha se llevan reunidas 41 mil 193 firmas —la meta es de 50 mil— de personas que se pronuncian en contra de la remodelación del área recreativa.

$!Ciudadanos participaron en la manifestación dominical bajo el lema “la alameda no se vende, la alameda se defiende”, reafirmando su rechazo al proyecto.
Ciudadanos participaron en la manifestación dominical bajo el lema “la alameda no se vende, la alameda se defiende”, reafirmando su rechazo al proyecto. FOTO : HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

En la asamblea se informó que esperan una respuesta al pliego petitorio que fue entregado el pasado 13 de octubre al Ayuntamiento de Saltillo, en el que piden transparentar el proyecto de remodelación de la Alameda y su actual mantenimiento.

Anunció que se interpondrá un amparo para hacer efectivo el derecho de petición y respuesta ante el Ayuntamiento.

  • $!Durante la manifestación realizada la tarde-noche de este domingo, miembros y simpatizantes del movimiento insistieron en rechazar la remodelación.
    Durante la manifestación realizada la tarde-noche de este domingo, miembros y simpatizantes del movimiento insistieron en rechazar la remodelación. FOTO : HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA
  • $!El Frente anunció que promoverá un amparo para hacer valer su derecho de petición ante las autoridades municipales.
    El Frente anunció que promoverá un amparo para hacer valer su derecho de petición ante las autoridades municipales. FOTO : HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Reunidos en torno al monumento ecuestre en honor al general Ignacio Zaragoza, Genaro García, de Transporte Digno de Saltillo, indicó que “lo que se pretende hacer con la Alameda es muy grave”, por lo que propuso la creación de un observatorio ciudadano para fiscalizar el desempeño del Gobierno Municipal.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

