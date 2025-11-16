Anuncia Frente Cívico Saltillo otro mitin frente a la Presidencia Municipal para exigir respuesta a sus peticiones

Bajo la consigna de “la Alameda no se vende, la Alameda se defiende”, miembros del Frente Cívico Saltillo encabezaron este domingo una manifestación pacífica, en la que anunciaron para el miércoles 19 de noviembre un nuevo mitin en la explanada de la Presidencia Municipal.

Los ciudadanos reunidos en el primer cuadro de la ciudad compartieron opiniones en torno a su plan de “construir una Alameda digna, verde y viva para todas y todos”.

Jonathan Gamaliel Hernández Palacios, vocero del referido Frente, dio a conocer que a la fecha se llevan reunidas 41 mil 193 firmas —la meta es de 50 mil— de personas que se pronuncian en contra de la remodelación del área recreativa.